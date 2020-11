En deuil!, Magda Rodríguez, révèle la cause de son départ | Instagram

Une énorme et désagréable surprise apportée au show business ce 1er novembre, alors que tout le monde est intrigué par la nouvelle que la société de production Programme d’aujourd’hui et Warriors 2020, Magda Rodríguez a perdu la vie.

On savait peu de choses sur ce qui était arrivé à la mère de l’animatrice du programme Hoy et de la chanteuse Andrea Escalona, ​​mais il a déjà été annoncé que la bien-aimée Magda Rodríguez avait perdu la vie à cause de causes naturelles, c’était une crise cardiaque qui s’est terminée par la vie réussie de la producteur de Televisa.

C’est Televisa qui a confirmé la mort d’une de ses sociétés de production vedettes, mais sans donner de détails sur ce qui lui était arrivé, ce qui a évidemment choqué les réseaux sociaux. Pour sa part, Ana María Alvarado, animatrice de Sale el Sol, a partagé que Magda Rodriguez il avait perdu la vie à la suite d’une crise cardiaque et qu’Andrea Escalona et ses autres enfants suivaient les procédures pertinentes.

De l’hôpital parce qu’elle combattait Covid-19, mais avec l’entière responsabilité de sa profession, Ana María Alvarado a déclaré que le départ du producteur de Televisa était dû à des causes naturelles et qu’une crise cardiaque était celle qui a mis fin à sa vie.

C’était une crise cardiaque, en ce moment, ils passent par les procédures et le certificat de décès, a partagé Ana María Alvarado dans une émission en direct.

Selon ce qui a été partagé, Magda Rodríguez a été retrouvée par une employée de maison à son domicile situé à Álvaro Obregón, qui a immédiatement demandé les services d’urgence; cependant, ses efforts ont été vains et pour d’autres tentatives qui ont été faites, la mère d’Andrea Escalona a perdu la vie.

Televisa a partagé ses condoléances pour le départ de Magda Rodriguez, producteur du programme Hoy y Guerreros 2020.

Avec Profundo Pesar, le Lamentable F @ llecimiento de la productrice Magda Rodríguez Rest In Peace @magdaproducer, a partagé l’entreprise sur son compte Twitter avec une photo souriante du producteur.

Le producteur à succès de 57 ans a travaillé pour TVAzteca avant d’arriver à Televisa, faisait partie de programmes à succès comme Falling in love; mais il a également fait partie des rangs de Telemundo avec la production de Un Nuevo Día. Parmi ses œuvres les plus récentes, citons Laura sin Censura, le programme Hoy et Guerreros 2020.

Face à la surprenante nouvelle du départ de Magda Rodriguez qui ne partageaient pas la cause de la perte, les internautes ont commencé à spéculer sur la cause. La première chose qu’ils pensèrent fut que c’était Covid-19 qui lui avait pris la vie et ils commencèrent à se souvenir de la participation d’Albertano au programme Hoy le 30 octobre.

Ariel Miramontes, mieux connu sous le nom d’Albertano, était l’hôte invité du programme Hoy le 30 octobre, c’était un programme spécial à l’occasion des fêtes d’Halloween et tout le monde était content de leurs costumes, les choses devenaient incontrôlables quand un appelez Magda Rodríguez en indiquant un “sortez-le de là”.

Celui qui a appelé le producteur était Alejandro Gou, le producteur de la pièce A darkuras me fait rire, qui met en vedette Ariel Miramontes et le test Covid-19 qu’ils avaient effectué sur le comédien lui est parvenu, il avait été testé positif.

En apprenant qu’Ariel Miramontes était positif, Gou a appelé Magda Rodríguez sans hésitation pour l’informer et qu’elle serait mise en quarantaine en raison du risque d’infecter l’équipe de la Programme aujourd’hui.

Albertano a été retiré du forum et mis en quarantaine, il a été rapporté que heureusement il allait bien puisqu’il était asymptomatique et par mesure, Alejandro Gou a suspendu la pièce; De son côté, le programme Hoy procèderait à des auditions pour les acteurs et la production.