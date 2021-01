Aujourd’hui ouvre un nouveau pilote après le départ de Burro Van Classement | Instagram

Peu de temps après le début de cette 2021, la production de “Hoy” présentait déjà les premiers changements avec l’un de ses pilotes, le “Âne Van Rankin“qui collabore depuis sept ans a dit au revoir à l’émission et ce lundi c’est Arath de la Torre qui a surpris en arrivant au forum de l’émission.

C’est au cours des derniers jours que le journaliste Alex Kaffie a confirmé la nouvelle que le chauffeur quitterait le programme après le chauffeur Andrea Legarreta l’a informé que son cycle de la matinée s’était terminé, a déclaré le journaliste, sans révéler plus de détails sur les raisons qui ont influencé une telle décision.

C’était lundi dernier lorsque l’équipe du programme a accueilli Arath de la tour qui prendra la place du présentateur Jorge, mieux connu au milieu sous le nom de “Donkey Van Rankin”.

Il est à noter que du passé 2019 Des rumeurs circulaient selon lesquelles la transmission serait soumise à quelques modifications de son décor, de sorte que l’entrée de l’acteur et du comédien a été l’une des premières surprises de la production jusqu’à aujourd’hui.

«Je tiens à remercier profondément deux personnes très importantes, la première est sans aucun doute Magda Rodríguez, repose en paix, qui m’invitait continuellement à Hoy, elle a soutenu dans tous les projets que j’ai fait et m’a toujours dit de belles choses, je sais qu’elle a beaucoup promu parce que J’étais ici, et je vous remercie beaucoup et à M. Alejandro Benítez pour la confiance, à Andrea Rodríguez pour, j’insiste, la confiance, et évidemment le public, car le public est celui qui vous met ici, et à M. Azcárraga. C’est une grande mission », a déclaré Arath après avoir été présenté par ses collègues.

Avant cette annonce, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Paul Stanley et d’autres animateurs ont présenté le nouveau single de la populaire émission de télévision.

Nous créons également un thème musical… Il s’appelle «La vie est aujourd’hui», a déclaré Montijo; à quoi Legarreta a ajouté: “nos voix y sont entendues”.

Après avoir confirmé que le seul conducteur qui n’avait pas participé à l’enregistrement était Raúl Araiza, Galilea a présenté des scènes de ce tournage expliquant:

Nous faisions cette chanson avec Horacio Palencia ».

Répond aux critiques après avoir été qualifié d ‘”irresponsable”

D’autre part, la conductrice Galilea Montijo a répondu aux critiques sur les réseaux sociaux après avoir été qualifiée d ‘”irresponsable” pour avoir figuré sur certaines photos partagées par la conductrice où elle a célébré Noël et le Nouvel An entourée de sa famille et d’amis, y compris des chauffeurs du Programme.

Sur la photo, vous pouvez voir la famille de Guadalajara ainsi que Raúl Araiza, Andrea Escalona, ​​Andrea Rodríguez et leur fille, qui ont été invités par Montijo pour célébrer ces dates quelque peu nostalgiques pour la famille du producteur f! du programme, Magda Rodríguez, partie le dimanche 1er novembre 2020.

Les partisans du chauffeur n’ont pas négligé le fait qu’au milieu des restrictions dues à la pandémie, ils ont décidé de célébrer parmi tant de gens et ont même critiqué le voyage à Acapulco.

La famille que l’on choisit, «Happy New Year» #comodebedeser, était le message avec lequel l’animateur accompagnait la publication.

Dans l’instantané, il y a plusieurs personnes rassemblées avec le manque évident de mesures, car elles ont toutes posé très proches et sans masques, ce qui a conduit à divers commentaires, certains d’entre eux ont applaudi et ont réagi affectueusement à la photo émotionnelle de “Gali“.

Cependant, dans d’autres messages, les utilisateurs ont lancé de vives critiques contre les hôtes du programme pour «ne pas donner l’exemple». C’est ainsi que le collaborateur de “Hoy” a répondu.

Nous rencontrons les mêmes personnes que nous nous voyons tous les jours … Nous sommes des personnes qui prennent soin de nous, c’est la même bulle, la nôtre … Il a expliqué dans une interview devant les installations de Televisa, reprise par des médias comme «Suelta La Sopa».

De même, il a partagé que cette transmission qui avait été faite depuis le port d’Acapulco avait également pour but de rendre hommage au célèbre compositeur Armando Manzanero, le “Maestro”, qui est malheureusement parti à 85 ans après des complications liées au coronavirus.