Autonome et vaniteuse: Salma Hayek prouve que la couleur rouge est la sienne | INSTAGRAM

Nous savons tous parfaitement que l’activité que Salma Hayek décide de mener va provoquer une agitation et un impact total au sein des réseaux sociaux, comme c’est le cas une fois, il y a un peu plus d’un an, lorsqu’elle est extérieure à ses fans qu’elle a raté la cuisine mexicaine. , d’une manière très particulière.

C’est à travers plusieurs images, où la femme Veracruz a ébloui ses plus fervents admirateurs, et de la même manière elle a montré tous les délices culinaires qu’elle a eu l’occasion de goûter à cette occasion, montrant que, le Cuisine mexicaine Il est et sera toujours votre préféré, même s’il a une approche plus gourmande.

Par conséquent, l’actrice talentueuse et vaniteuse, a décidé de se souvenir un peu de son Mexique natal, à travers son compte officiel de Instagram.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Salma Hayek frappe les fans, avec un maillot de bain noir et sa silhouette

Cependant, la photographie qui a le plus provoqué la fureur des adeptes de l’interprète emblématique et s3nsual, était précisément la première de la série de clichés, car, elle apparaît d’une manière si coquette et naturelle, qu’elle ne fait que faire tomber tout le monde amoureux et chacun des téléspectateurs de l’image incroyable.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR SA PHOTO DARE

Hayek, apparaît portant ce qui semble être un imperméable, dans une couleur aussi frappante qu’elle-même, le rouge écarlate brillant de son vêtement, ne fait que souligner les traits merveilleux du visage de Salma, ainsi que mettre en valeur ses beaux attributs.

Accompagné d’un maquillage de “smoky eyes” et d’un rouge à lèvres qui attire toute l’attention, de la même manière dans les tons rouges, il montre une fois pour toutes que, sans aucun doute, la couleur rouge, qui montre le courage, le courage, la force, la vanité et p @ sión, est une couleur qui définit parfaitement la personnalité de la belle femme de Veracruz.

De la même manière, ses longs cheveux noirs ondulés lui donnent une touche de sensualité qui n’était vraiment pas nécessaire, puisqu’elle déborde de ce trait d’un naturel particulier, mais il fallait le mentionner.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Dans les images suivantes, Salma nous montre chaque repas qu’elle a goûté au restaurant gastronomique mexicain exclusif du célèbre chef mexicain Enrique Olvera: «Pujol», de la même manière, elle nous a tous montré le grill où les plats ont été préparés, les présentations élégantes, et une partie de l’équipe de production de l’enceinte culinaire.

Et comme nous l’avons mentionné précédemment, la publication réalisée il y a un peu plus d’un an, exactement le 2 octobre 2019, a réussi à collecter un total de 248, 202 likes, au sein de la plateforme photo.

De même, ses followers ont laissé toutes sortes de messages dans la boîte de commentaires, en rassemblant des centaines, dans certains, ses followers ne pouvaient se retenir de mentionner à quel point c’était beau et parfait, tout comme il y en avait d’autres qui savouraient les délices culinaires. que l’actrice s’est donnée à la tâche de partager.

Sans aucun doute, la cuisine mexicaine est l’une des plus variées et délicieuses au monde, et clairement Salma Hayek le sait très bien, qui est née et a vécu une grande partie de sa jeunesse dans ce pays, et chaque fois qu’elle en a l’occasion, elle montre son amour. et le dévouement à la délicieuse cuisine mexicaine, soit en fréquentant des restaurants de ce type, soit en les cuisinant elle-même dans le confort de sa maison, et de cette manière renouer avec ses racines à travers les saveurs et les odeurs caractéristiques de la cuisine mexicaine. .

La productrice, également productrice, a toujours quelque chose qu’elle souhaite partager avec ses fidèles followers, et ils sont éternellement reconnaissants à chaque occasion, car Hayek essaie au moins de partager quelque chose de sa vie privée, au quotidien, pour se sentir plus proche et plus confiante. avec ses admirateurs.