Aux seins nus! Demi Rose a montré sa taille et ses charmes | Instagram

Comme c’est déjà une forte coutume dans le modèle britannique Demi Rose a décidé de ravir ses followers et de les chouchouter avec deux impressionnantes photos topless.

C’est grâce à son compte Instagram qu’elle a décidé de publier ces photos, elle est actuellement aux Maldives et profite de vacances bien méritées comme on l’a vue ces derniers temps.

Demi Rose Elle portait un pantalon blanc avec une partie du tissu plissé sur le devant près des hanches, elle montrait sa silhouette et sa taille, qui d’ailleurs était exposée parce qu’elle avait décidé d’enlever son chemisier.

Soyez à l’aise dans votre peau », a écrit Demi Rose.

Il y a deux photos qui provoquent sûrement plus que des soupirs parmi ses followers, qui s’élèvent à environ 15 millions 100000 followers, apparemment chaque jour, elle acquiert de nouveaux followers sur ses réseaux sociaux, jusqu’à présent, elle est l’un des modèles qui compte le plus de followers Malgré le fait qu’elle n’ait pas une vie aussi controversée que les autres, pour l’aider à augmenter ce nombre, elle se consacre davantage à la promotion des marques dans ses publications et sa silhouette.

Le modèle du visage angélique Demi RoseElle est l’une des rares célébrités à avoir décidé de ne pas lancer une page de contenu exclusive pour adultes, elle préfère garder ses followers captivants avec sa beauté et ses photographies, qui sont généralement prises de manière stratégique pour ne pas montrer l’excès de peau et éviter la censure Instagram.

Malgré l’absence évidente d’un vêtement supérieur, Demi Rose a décidé de couvrir ses charmes avec une de ses mains, à plusieurs reprises nous l’avons vue publier ce type de photos, cependant, celle d’aujourd’hui a un peu retenu l’attention car nous voyons grand partie de sa silhouette pas comme à d’autres occasions.

Environ 3 heures se sont écoulées depuis qu’il l’a postée sur son App et il a déjà plus de 200 000 likes, il est normal dans ses publications d’avoir ceci ou plus de “likes”.

À certaines occasions, il a été comparé à d’autres modèles internationaux, le plus reconnu est Anastasia Kvikto d’origine russe, qui ont apparemment tous deux des caractéristiques très similaires et ont également des courbes voluptueuses qui captivent des millions de personnes.

Quant au modèle russe, elle a des caractéristiques assez similaires à Demi Rose Vous la connaissez sûrement et si on ne décrit pas un peu son physique, elle a: des lèvres épaisses, de grands yeux bruns, des cheveux noirs ainsi que longs, une silhouette voluptueuse à la fois dans ses charmes supérieurs et ultérieurs.

Anastasia Kvikto et Demi Rose pourraient facilement passer pour sœurs, car nous avons vu qu’à certaines occasions, l’une remplace l’autre.

Les réactions dans chacune des publications de la belle britannique Demi Rose dépassent pour la plupart les 100 000 cœurs rouges, nous en sommes venus à voir des publications qui ont même des millions de likes.

Elle a récemment annoncé qu’elle serait ambassadrice d’une autre marque de vêtements, montrant constamment des pièces extrêmement séduisantes de Pretty Little Thing.

Actuellement Demi Rose Mawby a 25 ans, tout au long de sa carrière elle est restée un peu discrète sur sa vie personnelle, on ne sait rien de sa famille à part les noms de ses parents, ni des informations sur tout couple amoureux actuel, nous espérons en savoir plus sur elle à l’avenir.

Depuis quelques temps Demi Rose Il a décidé de commencer à voyager tout en maintenant certains soins en raison de la pandémie, cela ne l’avait pas conduit à faire des voyages dans des lieux paradisiaques et à profiter de chacun d’eux comme il le faisait avant le début de la pandémie.

