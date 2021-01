Le célèbre journaliste américain Larry King est décédé à l’âge de 87 ans à Los Angeles, où il avait été hospitalisé pendant plus de trois semaines en raison de Covid-19.

Le journaliste, visage historique de CNN, souffrait de diabète, avait eu de graves problèmes cardiaques dans le passé et en 2017, il a subi une intervention chirurgicale pour un cancer du poumon. En 2020, il avait perdu deux fils, Andy et Chaia, en un peu plus de trois semaines: le premier est décédé d’une crise cardiaque le 28 juillet, tandis que le second est décédé le 20 août d’un cancer du poumon. Les autres enfants n’ont pas pu lui rendre visite pendant son hospitalisation, en raison des mesures de santé strictes de Covid au Cedars Sinai Medical Center.

King, au bureau d’enregistrementLawrence Harvey Zeiger, né à New York le 19 novembre 1933 . Célèbre pour ses manches de chemise retroussées et ses bretelles omniprésentes, il avait animé Larry King Live sur CNN de 1985 à 2010, l’un des plus anciens talk-shows américains, et a récemment accueilli Larry King Now sur Hulu et RT America. plus Sunday Politicking avec Larry King sur les deux mêmes canaux en ligne. Tout au long de sa longue carrière, il avait interviewé tous les présidents américains depuis 1974 ainsi que des célébrités politiques comme Yasser Arafat et Vladimir Poutine et des célébrités du divertissement comme Marlon Brando, Liza Minelli, Frank Sinatra et Barbra Streisand.

Ses débuts dans les médias remontent à 1957 en tant que disc-jockey dans un station de radio à Miami Beach, en Floride. C’est à cette époque que, sur les conseils de son manager, il a changé son nom de famille en King. En 1978, il devient commentateur pour les matchs de football américain.

Par: Vanguardia