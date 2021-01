Avant de partir, Armando Manzanero a dévoilé son dernier testament | .

L’une des filles qui a accompagné le célèbre compositeur Armando Manzanero dans les dernières heures de sa vie et qui révèle aujourd’hui ce qu’aurait été le dernier souhait de l’auteur-compositeur-interprète.

Apparemment, le créateur de chansons inoubliables comme “We are boyfriends”, “I adore”, “This after it saw it rain” parmi tant d’autres, Armando Manzanero, gauche a stipulé une série d’instructions précises pour l’heure de son réveil.

Selon María Elena, son célèbre père, originaire de Mérida, Yucatán, lui a demandé cendres Ils ont été emmenés chez sa dernière partenaire, Laura Villa, ceci pour que Manzanero ne veuille pas que sa dépouille finisse par marcher partout au Mexique, mais pour rester avec la personne qui l’aimait jusqu’au dernier moment et c’était un geste de ce que signifiait leur union.

D’un autre côté, il révèle également que son père ne voulait pas qu’on lui rende de grands hommages ou qu’il veille sur son corps, à cause de la pandémie, a-t-il expliqué.

Il faut se rappeler qu’en présence de Covid-19, les services funéraires étaient hors des étapes à suivre après le départ du chanteur, ceci afin d’éviter la propagation qui pourrait survenir parmi la famille et les amis qui ont assisté à la cérémonie funéraire.

Le «roi du romantisme» est parti le 28 décembre avec des complications dérivées de Covid-19. Sans doute son départ signifiait-il un grand vide dans le monde de la musique, à tel point que jusqu’à aujourd’hui l’actualité n’est pas totalement assimilée.

Armando Manzanero était un grand chanteur et compositeur de plus de 400 chansons, qui ont également été écrites pour diverses personnalités dont les paroles ont stimulé la carrière de nombreux chanteurs les plus reconnus aujourd’hui, l’un d’entre eux est Luis Miguel pour qui le compositeur 85 ans, a écrit plusieurs chansons.

C’est ainsi que la carrière d’Armando Manzanero a commencé

Après sa formation musicale, Armando Manzanero compose sa première chanson en 1950, sur le thème “Jamais au monde”, l’année suivante il débute sa carrière de pianiste, il ne tarde pas à son talent pour l’amener à la direction de la maison filiale de CBS International.

Il a rapidement accompagné des personnalités importantes telles que Pedro Vargas, Lucho Gática et Raphael, et a également collaboré à la composition de tubes pour Angélica María, Libertad Lamarque, David Bisbal, Miguel Bosé, Pedro Fernández, Vicente Fernández et Luis Miguel.

En 1962, il obtient la cinquième place au Festival de la Canción au Mexique, ce qui l’encourage à sortir en 1967, son premier album intitulé “Mon premier enregistrement”.

C’est en 1970 que la polémique éclate autour de l’une des chansons les plus populaires de sa carrière “Somos Novios” (1960), que l’Américain Elvis Presley lui-même interprète sous l’adaptation de It´s Impossible.

Le également appelé, “maestro”, a servi de responsable musical après le départ de Roberto Cantoral, en septembre 2010, il a assumé la présidence du comité directeur de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique (SACM).

Manzanero était une grande figure et sa carrière a été reconnue tout au long de ses 70 ans de carrière. De nombreux prix lui ont été spécialement décernés pour ses contributions significatives dans le domaine de la discographie.

Vie personnelle

Armando Manzanero a eu un total de cinq mariages, sept enfants et 16 petits-enfants.

Armando, Diego, Martha et María Elena sont le produit de leur premier mariage avec María Elena Arjona Torres.

Manzanero a eu quatre autres épouses, ses trois enfants mineurs étaient le produit d’aventures extraconjugales. Ce sont Mainca, Rodrigo et Juan Pablo. Ce dernier est le seul musicien. En 2013, ils réalisent un album ensemble, «Manzanero y Manzanero».

Dans ses derniers instants de vie c’est le compositeur qui est resté avec sa famille lorsqu’il a fêté son anniversaire le 7 décembre, quelques jours plus tard, ils l’ont également accompagné à l’hôpital, peut-être sans imaginer avec ses centaines de fans que ce serait la dernière fois. du chanteur.

Lundi dernier, 28 décembre, le Mexique a pleuré le départ de l’un de ses plus grands artistes et sa voix a été entendue dans chacune des chansons qui ont constitué sa carrière.