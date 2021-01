Avant et après Kendall Jenner, montre ses arrangements | Réforme

Connaître les procédures esthétiques auxquelles le mondain et le modèle Kendall Jenner a été soumis, car il a été démontré qu’en effet plusieurs arrangements esthétiques ont été faits pour être aussi parfaits qu’ils ne le sont maintenant.

La vérité est que ce n’est pas du tout un secret que le clan Kardashian-Jenner est passé sous le couteau plus d’une fois pour obtenir des “correctifs” cosmétiques, et en fait, même pas Kendall Jenner a été l’exception et les photos d’avant puis ils continuent d’impressionner sur les réseaux sociaux.

Et c’est que dans le réseau social d’Instagram, plusieurs photographies ont été viralisées où vous pouvez voir à quoi ressemblait le modèle avant de subir des chirurgies plastiques et à quoi il ressemble aujourd’hui, ce qui a révélé la transformation qui a subi.

Lorsqu’on compare les photos avant et après, ils semblent être deux personnes complètement différentes, puisque les changements les plus évidents se trouvent dans ses lèvres et son nez, même ces opérations l’ont fait paraître plus âgée.

Comme vous pouvez le voir, sa sœur Kylie a subi le changement le plus radical et pas seulement dans son visage, puisque sa silhouette le révèle également. Tandis que Kendall Il a évité les retouches sur son corps et s’est concentré uniquement sur son visage.

Kendall Jenner est l’une des rares célébrités à avoir réalisé l’impossible, mettre leurs fans et leurs détracteurs d’accord, car peut-être vous souvenez-vous de ce qui s’est passé aux Golden Globes 2019 où tout le monde a crié au paradis: quoi Kendall avait-il fait à ses lèvres?

En tant que membre du Kardashian, le clan familial avec le plus d’interventions et d’infiltrations par centimètre de peau sur le petit écran, le mannequin était jusqu’à présent le bastion du naturel avec sa sœur Kourtney Kardashian.

Cependant, la coiffeuse du clan, Jen Atkin, a partagé à ce moment-là un selfie Jenner sur son Instagram qui a réussi à déloger tout le monde.

Divers commentaires parlaient de ses nouvelles lèvres et accusaient le mannequin d’avoir subi une intervention chirurgicale pour changer ses pommettes et ses paupières.

Et c’est que même si ce n’était pas la première fois que Jenner était accusé de s’être attaché au scalpel, le modèle est resté ferme à ce moment-là en niant les accusations.

En tant que mannequin, pourquoi changerais-je de visage? Cela n’a pas de sens », dit-il.

La vérité est que c’est un fait que Kendall elle est l’un des plus beaux modèles de l’industrie; Cependant, sa beauté n’est peut-être pas entièrement naturelle, car il semble qu’elle ait eu recours à la chirurgie plastique pour améliorer son physique.

Voici quelques-unes des chirurgies de Kendall Jenner:

Rhinoplastie: Le changement du nez de Kendall est extrêmement évident, et en fait c’est l’un des changements les plus commentés parmi les fans, et c’est un fait qu’elle a actuellement l’air beaucoup plus petite et esthétique que lorsqu’elle était enfant. Injections pour les lèvres: comme sa sœur Kylie Jenner, Kendall s’est tournée vers les injections pour rendre ses lèvres beaucoup plus pulpeuses. Injections mammaires: On dit que Kendall n’a pas eu recours aux implants, cependant, il a décidé d’appliquer des injections de solution saline pour augmenter la taille de ses seins et cet effet dure environ trois mois. Pommettes: Kendall effaçait les fameux “sacs Bichet”, pour éliminer l’effet cachetón de son visage, le rendre plus net et ainsi mettre en valeur ses pommettes. Projection des sourcils: les spécialistes s’assurent que le modèle utilise des injections de toxine botulique pour élever ses sourcils et donner à son regard une plus grande largeur et projection. Peelings blanchissants: Il a été dit que Kendall utilise ce traitement pour traiter les problèmes d’acné et pour donner un ton plus clair à son teint. Augmentation des fesses: c’est un sujet qui a suscité beaucoup de débats parmi ses adeptes, car beaucoup disent qu’il est clair que Kendall a subi un type de chirurgie, car il semble beaucoup plus rond et plus grand que lorsqu’il a commencé sa carrière en les podiums.

Cependant, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, Kendall a toujours nié avoir subi un quelconque type de chirurgie, et même si nous ne pouvons pas nier qu’elle est belle, les preuves parlent d’elles-mêmes.

