Au sommet de la colline se trouve un bâtiment blanc avec de lourdes colonnes, orné de drapeaux américains. Son dôme est en blocs, comme tout dans Minecraft, mais il invoque toujours le bâtiment du Capitole que vous trouverez à DC. Surnommé le bureau de vote, son objectif est juste cela: un endroit où les joueurs peuvent peser sur la politique dans le cadre d’une initiative électorale appelée Build the Vote.

Build the Vote est un serveur Minecraft créé spécialement pour que les jeunes Américains s’engagent dans le processus de vote. C’est une collaboration entre la société de création Sid Lee et l’association non partisane Rock the Vote. Minecraft est déjà son propre type de réseau social, un réseau qui permet tout, des concerts virtuels, des bibliothèques et des diplômes universitaires. Pour les besoins de l’équipe – pour éduquer sans influencer – Minecraft a frappé le sweet spot. «Avec l’élection à venir, nous avons estimé qu’il était de notre responsabilité de créer un changement plus petit», a déclaré le directeur de la création associé de Sid Lee, Jonathan Lavoie. «En essayant d’atteindre les plus jeunes, nous savons que leur présence est très en ligne.»

“Il n’y a nulle part où rencontrer qui que ce soit en ce moment, sauf en ligne.”

Malgré la tristement célèbre tendance de l’industrie du jeu à s’accrocher à l’idée de divertissement apolitique, les espaces de jeu sont devenus les derniers champs de bataille pour attirer l’attention des jeunes électeurs. Alors que 2016 a présenté la campagne digne de grincer des dents pour que les gens «Pokémon vont aux urnes», les politiciens semblent comprendre comment atteindre réellement le groupe démographique. Le candidat présidentiel Bernie Sanders a utilisé Twitch pour toucher les électeurs potentiels. La campagne Biden-Harris a capitalisé sur le jeu du moment de cette année, Animal Crossing: New Horizons, pour créer une île franchement impressionnante. La semaine dernière, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a diffusé Among Us comme l’un des plus grands débuts de tous les temps sur Twitch.

Que les espaces numériques soient devenus importants en une année de pandémie n’est pas une coïncidence. «Je pense que la pandémie nous a vraiment montré que le numérique en ce moment est absolument tout», déclare Teja Foster, directrice des médias sociaux de Rock the Vote. Les événements ont été annulés. Les entreprises ont fermé leurs portes. Mais l’empreinte numérique des gens s’est accrue. «Nous essayons tous de le comprendre, en particulier avec la pandémie, car il n’y a nulle part où rencontrer qui que ce soit en ce moment, sauf en ligne», dit-elle.

Selon Foster, le plus grand obstacle pour amener les jeunes à voter n’est pas l’indifférence ou le désintérêt – c’est l’éducation. «On ne nous enseigne pas du tout à l’école le processus de vote, son fonctionnement et ce à quoi il ressemble vraiment», dit-elle.

Sid Lee a essayé de représenter cette expérience aussi fidèlement que possible. Le fait de vous rendre sur le serveur vous mettra près du bureau de vote, mais vous devrez quand même marcher un peu pour y arriver. Une fois à l’intérieur, vous devrez vous inscrire – dans ce cas, le jeu affichera une copie de votre tête sur le mur – avant de pouvoir entrer seul dans une salle de vote. Les joueurs ne votent pas sur les candidats réels, mais les questions liées à la politique et aux sujets que les candidats ont (principalement) abordés dans des débats, tels que la justice pénale, l’immigration et les réformes sociopolitiques. Ses créateurs ont voulu que l’expérience soit résolument non partisane, pour que les joueurs décident de ce qu’ils ressentent face aux plus grands problèmes d’aujourd’hui.

Chaque vote sera collecté, de manière anonyme, pour que Rock the Vote publie les résultats en ligne avant le 30 octobre. Vous ne votez qu’une seule fois. Pour leur temps, les joueurs recevront des skins récompensés, tout comme les autocollants «J’ai voté» distribués dans les bureaux de vote.

Selon Lavoie, Construisez le vote «invite le [players] qui ont le pouvoir de voter pour intervenir et faire leurs devoirs. Et pour ceux qui sont peut-être encore trop jeunes, cela les encourage à s’impliquer tôt.

Construire le vote est un outil éducatif, mais il est également révélateur du changement de culture plus large en cours en 2020. «Je pense vraiment que pousser dans ce nouvel espace est celui qui est là pour rester et auquel nous devrions nous adapter», dit Foster. «C’est maintenant tout … Je vois vraiment que c’est le nouveau pivot pour tout le monde, ainsi qu’un espace politique.»

Le monde du jeu s’est développé au-delà des stéréotypes auxquels on a souvent pensé. Des phénomènes tels que la popularité croissante de Twitch ou la bénédiction d’Animal Crossing de cette année ne sont que quelques exemples très visibles. «C’est vraiment un aspect complètement différent de l’expérience Internet en ligne auquel beaucoup de gens ne prêtent pas nécessairement attention», dit Foster. «Mais c’est vraiment là que les jeunes en sont réellement.»