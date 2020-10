CarPlay d’Apple et Android Auto de Google sont destinés, eh bien, aux voitures et aux automobiles, mais malgré l’accent mis sur la locomotion des landlubber, il n’y a techniquement aucune raison pour que l’on ne puisse pas les utiliser pour naviguer en haute mer. Et c’est exactement ce que promet la nouvelle unité principale de rechange de Boss Audio MRCP9685A: un module résistant aux intempéries qui offre la possibilité d’utiliser CarPlay et Android Auto non seulement dans les voitures ordinaires, mais aussi dans les véhicules tout-terrain comme les Jeeps et même les bateaux.

L’installation d’une unité principale de rechange dans un bateau n’est pas un nouveau concept, mais il est plus difficile d’en obtenir une à l’épreuve des intempéries qui prend en charge à la fois CarPlay ou Android Auto et les rigueurs de la vie maritime. Au moins un utilisateur entreprenant de Reddit a déjà essayé de truquer une implémentation similaire en installant une unité de voiture standard, notant que CarPlay fonctionnait «parfaitement», mais qu’ils avaient encore du travail à faire pour rendre tout étanche.

Mais le MRCP9685A esquive parfaitement ce problème: il est conçu avec une protection contre les intempéries de «qualité marine», ce qui signifie que vous serez en mesure de l’installer dans n’importe quel bateau qui accepte une unité principale double DIN standard. En plus de la prise en charge de CarPlay et d’Android Auto (via un câble USB standard, tout comme une voiture), le MRCP9685A prend également en charge l’audio Bluetooth, les entrées de caméra arrière pour les voitures et un tuner radio intégré.

Bien sûr, étant une unité principale de rechange, vous devrez toujours installer vous-même le MRCP9685A (ou engager un professionnel pour le faire pour vous). Mais si vous mourez d’envie d’utiliser Android Nautical ou BoatPlay sur l’eau, la nouvelle configuration de Boss Audio semble pouvoir être la réponse.

Le MRCP9685A est disponible sur le site Web de Boss Audio pour 289,99 $.