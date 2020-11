Avec 2 amis! Joselyn Cano fait la promotion d’une “vidéo drôle” | Instagram

Ils étaient deux amis avec qui Joselyn Cano également connue sous le nom de “La Mexicaine Kim Kardashian” a décidé de faire plaisir à ses fans avec une photographie en les invitant à voir la “vidéo drôle” qu’ils ont faite plus tard après avoir pris cet instantané.

Josey Cano, comme elle est également connue, a la capacité d’attirer les yeux de ses fans, grâce aux minuscules tenues qu’elle utilise habituellement sur sa silhouette, qui est désirée par chacun des millions de fans qui l’adorent et l’idolâtrent. pour rien sur son compte Instagram, il compte environ 12 millions 800 mille abonnés.

À des occasions constantes Joselyn Cano Elle a ébloui par son physique, chacune de ses courbes a été explorée de la tête aux pieds dans ses photographies, les commentaires de chacune de ses publications commencent tout de suite à être assez osés, même si elle ne semble pas du tout déranger, car ne leur répond généralement pas.

À certaines occasions, elle a été comparée à d’autres modèles tels que Demi Rose, un modèle britannique bien connu qui est également une personnalité sur Instagram, Ana Cheri est également originaire des États-Unis et Anastasia Kvikto d’origine russe compte également un grand nombre d’adeptes.

Chacun des modèles que nous voyons sur Instagram a quelque chose de caractéristique, cependant, il semble que cela ait été Joselyn Cano qui a surpris encore plus que tout, car c’est elle qui partage généralement les plus petits maillots de bain, et même des transparences où l’on peut voir ses nobles parties, non seulement supérieures mais aussi inférieures.

A cette occasion, elle était accompagnée de deux jeunes femmes qui, même si elles n’étaient pas aussi voluptueuses qu’elle, étaient très belles, les trois portent un maillot de bain différent, celui de Joselyn Cano a des lignes parallèles, certaines sont transparentes pour que vous puissiez voir autre chose.

La vidéo que vous me suppliez est enfin prête. Ma vidéo la plus franche à ce jour (indice) c’était avant que le plaisir ne commence », a écrit Joselyn Cano dans la légende.

Quant à ses amies, l’une d’elle est blonde et l’autre brune, la première est sur le dos, elle porte un maillot de bain deux pièces en bustier rose et celle aux cheveux foncés en porte un vert, les deux sont un peu moins voluptueux Quoi Joselyn CanoCependant, ils sont très jolis.

Tu es la plus jolie fille de cette image »a écrit un fan.

Cette vidéo sera sûrement partagée dans vos OnlyFans, sur cette page, vous pouvez trouver du contenu uniquement et exclusivement pour les adultes, généralement Instagram aurait tendance à l’éliminer pour cette raison, il y a quatre ans, Tim Stokely a décidé d’ouvrir un service d’abonnement afin que le contenu que l’application puisse généralement être partagé J’éliminerais, pour ce faire il faut payer un abonnement mensuel, c’est une entreprise qui a grandement profité aux célébrités qui ont ce type de page.

Joselyn Cano a un peu changé sa silhouette depuis quelques années, dans ses anciennes photographies, elle est généralement un peu différente de ce à quoi elle ressemble aujourd’hui, bien sûr, les améliorations qu’elle a aujourd’hui sont applaudies, à l’époque, elle était une peu plus concentrée sur son travail en salle pour renforcer ses muscles et maintenir une silhouette enviable comme celle qu’elle a aujourd’hui.

Apparemment, pendant quelques années, une mode a commencé, pour correspondre à la beauté de grandes célébrités du show-business, l’un des cas les plus notoires est Kim Kardashian, des millions de femmes veulent regarder autant que possible la femme d’affaires et la mondaine, pour cette même raison Josey Cano a été surnommée “La Mexicaine Kim Kardashian”, on ne sait pas si son objectif était de lui ressembler, mais avec ses courbes saillantes, elle a presque réussi.

