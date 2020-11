Bien que Carlos Vives ait déjà remporté 11 Grammys latins, ses nouvelles nominations pour «Cumbiana» le rendent extrêmement excité, a rapporté l’agence AP.

La star colombienne de vallenato a cette année six nominations dans cinq catégories, dont l’album de l’année et la chanson de l’année pour «À vendre» avec Alejandro Sanz, qui est inclus sur l’album.

«Cumbiana» lui a également valu des nominations pour le meilleur album fusion contemporain / tropical et la meilleure chanson tropicale, pour «Canción para Rubén» avec Rubén Blades. Et le documentaire qui suit le processus de création de ce projet, «The Lost World of Cumbiana», est en compétition pour le gramophone du meilleur vidéoclip en version longue.

“C’est la première fois que je veux vraiment les convaincre”, a déclaré Vives, qui est également dans la catégorie de la meilleure chanson tropicale pour sa collaboration sur la chanson de Kany García “Búscame”, lors d’un récent appel vidéo de Bogotá.

“ Cumbiana ” mêle rythmes africains et indigènes et musique urbaine et électronique à la cumbia, explorant tout un éventail de possibilités que ce genre colombien peut offrir auxquelles il injecte même des voix en français, dans “ Rapsodia en la mayor (para Elena) ”, et en anglais , dans «Hechicera» avec Jessie Reyez et «The thread» avec Ziggy Marley et Elkin Robinson.