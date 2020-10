Avec des paillettes séduisantes, Kim Kardashian a célébré son anniversaire avec style | .

L’une des célébrités les plus célèbres d’Amérique Kim Kardashian, qui a partagé pendant quelques jours une photographie impressionnante en l’honneur de son anniversaire, avait un double objectif non seulement de fêter son anniversaire, mais aussi de donner quelques promotions de ses produits.

Depuis quelques années maintenant, le nom de Kim Kardashian est en constante évolution, à commencer par une vidéo divulguée sur internet, c’est avec lui qu’elle a commencé à devenir célèbre, malheureusement elle doit être reconnaissante pour cet événement, si ce n’était pas pour lui, il n’avait pas la popularité d’aujourd’hui.

Plus tard grâce à l’émission de télé-réalité “L’incroyable famille Kardashian“est que la femme de Kanye West et ses sœurs et même sa propre mère Kris Jenner, sont devenues de grandes personnalités des États-Unis et d’Internet, en particulier sur Instagram.

Profitant de cette popularité, Kim Kardashian a décidé de lancer une ligne de cosmétiques qui s’est progressivement développée, plus tard, elle a décidé d’opter pour d’autres produits comme ses célèbres ceintures.

La publication qu’elle a faite il y a quatre jours apparaît vêtue d’un maillot de bain argenté, en plus elle porte des leggings brillants également en argent, apparemment, ses chaussures sont transparentes, elle est assise sur un énorme gâteau d’anniversaire, c’est pour honorer l’opale thème de sa nouvelle ligne de cosmétiques.

Description qui Kim Kardashian Il a écrit, c’était une nouvelle ligne inspirée de sa propre pierre de naissance “l’opale”, il a également ajouté qu’elle était déjà disponible dans les magasins avec une réduction de 40% pour son anniversaire.

Si vous voulez voir la photo de Kim Kardashian, cliquez sur le LIEN suivant.

Cette nouvelle collection comprend plusieurs produits parmi lesquels on retrouve du rouge à lèvres liquide semi-mat dans huit teintes différentes, elle comprend également une palette de poudres compactes de 10 plateaux, un gloss avec pierre de naissance opalescente et deux nouvelles nuances de crayon à lèvres opalescent, dont prétend qu’elle est le best-seller.

Si vous achetez toute la collection, vous bénéficierez d’une réduction de 40% sur les produits, on ne sait pas si cette promotion était exclusivement le jour de son anniversaire ou si elle aurait une période de temps.

En plus d’avoir des produits de beauté et de soin en plus de ses ceintures, elle a aussi quelques parfums qu’elle a lancés aux côtés de ses sœurs.

Kim Kardashian Il compte actuellement environ 190 millions d’abonnés dans le monde, donc tout produit, service ou tout ce qu’il vend s’il le publie sur son compte Instagram, il deviendra immédiatement populaire et commencera à vendre des milliers, voire des millions de tout ce que vous promouvez. .

Jusqu’à présent, elle n’a été dépassée que par sa meilleure sœur Kylie par 8 millions d’adeptes au-dessus d’elle, cependant, bien que Kylie Jenner ait été très proche de lui prendre le trône, Kim Kardashian sera toujours une icône de la mode et de la culture populaire aux États-Unis. Unis et le monde.

Sa popularité a tellement augmenté qu’il existe des modèles internationaux que les utilisateurs appellent souvent “le Kim Kardashian” et le nom de leur pays, parmi lesquels Joselyn Cano du Mexique (bien qu’elle vive aux États-Unis) et Anastasia Kvikto d’origine russe, mais il vit aussi aux États-Unis.

“Keeping Up With the Kardashians” n’est pas le seul bien auquel Kim a participé, car vous savez bien qu’il est également étudiant en droit, il a donc décidé de lancer une émission de téléréalité, où il a soutenu certaines personnes qui étaient pour la plupart en prison. femmes, est également apparue dans d’autres émissions de téléréalité de ses sœurs Khloé et Kourtney

Quant à la télévision, il a participé à une quinzaine de films et apparitions dans différents programmes télévisés, de 2007 à 2020.

