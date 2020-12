Avec des vergetures! Manelyk a fièrement montré son corps | Instagram

Acapulco Shore est la version mexicaine de Jersey Shore, l’émission de télé-réalité MTV que les internautes ont tant aimée, Manelyk González Elle est l’un des membres constants de chacune des saisons du programme, connue pour sa silhouette spectaculaire, elle a récemment partagé une photo où elle montre ses vergetures qui la rendent encore plus belle qu’elle ne l’est.

La popularité et la tendance constante du programme ont rendu les membres de Rive d’Acapulco devenues rapidement des célébrités, dès la première saison elles ont réussi à conquérir les téléspectateurs et les réseaux sociaux.

Crinière Elle a eu l’opportunité en tant qu’ancienne membre de la télé-réalité d’avoir une carrière qui n’est pas seulement une influenceuse, mais aussi devenue une grande femme d’affaires, et pendant longtemps elle s’est aventurée dans le cinéma, elle a eu quelques participations dans certains films mexicains, qui si Et bien ils ont été des petits rôles ils ont fait son nom de plus en plus connu, une de ses performances était dans le film “Vingt ans, célibataire et fantastique” aux côtés de Vadhir Derbéz, Paulina Goto et Natalia Téllez.

Parmi les entreprises qu’il a entreprises en plus de modéliser et promouvoir différentes entreprises sur ses réseaux sociaux, Manelyk a lancé une ligne de ceintures qui s’adaptent assez bien à la taille, en plus de divers produits de soin de la peau, jusqu’à présent, ce sont ceux qui sont connus, mais on pense qu’il en existe d’autres dans lesquels nous espérons qu’il fera de son mieux dans ce domaine étape peu entreprise.

Manelyk est également connue pour avoir une silhouette qui a provoqué plus que des soupirs parmi ses adeptes.Au fil des ans, elle a amélioré son apparence physique, combinant trois choses, l’alimentation, l’exercice et certains arrangements esthétiques que Mane n’a pas nié.

Aujourd’hui, elle est l’une des plus belles femmes et pour qui ses admirateurs ressentent un grand amour pour lequel, à plusieurs reprises, ils leur font savoir à travers ses messages dans la boîte de commentaires de ses publications.

Cela a été appliqué dans sa dernière publication, où elle montrait ses vergetures, que bien qu’elles ne soient pas très visibles, elle est fière de les porter et de les montrer, donc elle ne se sent pas moins belle qu’elle ne l’est.

Sur la photo, elle apparaît assise, peut-être est-elle devant la plage ou peut-être devant la piscine, si quelque chose que nous connaissons très bien Manelyk est qu’elle est fascinée par le soleil et la mer, Mane porte un maillot de bain deux pièces, comme d’habitude en elle, il est assez petit, donc cela révèle ce qui pour beaucoup serait un grand défaut, mais pour d’autres sont une source de fierté.

Qui est parfait, commentez avec Celui qui veut être parfait, commentez Vergetures … Certaines femmes n’en ont jamais !!! et à d’autres nous comprenons que c’est comme les ports », écrit-il dans sa publication.

Manelyk ne pourrait pas avoir plus raison dans la description de sa publication, les vergetures sont malheureusement associées à la laideur, généralement dans les magazines on voit des mannequins sans avoir un seul centimètre de vergetures et même de cellulite comme le mentionne Manelyk, il y a des gens qui ne le font jamais. Ils sortent même s’ils ont des enfants, mais il y a ceux qui apparaissent immédiatement, il est important de se sentir fier de notre corps comme elle.

Cette image est un excellent exemple pour les autres, tant que nous la portons avec fierté, elle n’affectera pas notre estime de soi et ceux qui nous entourent verront également notre valeur et que nous nous sentons bien dans notre peau.

