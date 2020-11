Avec grand regret, Laura Zapata révèle le départ de l’actrice Lucy Tovar | Instagram

Televisa a commencé le mois avec les nouvelles les plus malheureuses et maintenant après le départ de la productrice Magda Rodríguez, l’actrice Lucy Tovar se joint, Laura Zapata elle-même a été l’une de celles qui ont partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Deux jeux tellement soudains qu’ils ont secoué le monde du divertissement ce dimanche, quelques minutes après l’annonce de la perte de la productrice Magda Rodríguez, à 59 ans, presque en même temps s’ajoutait celui de l’actrice de 68 ans. , Lucy Tovar.

Bien que jusqu’à présent les causes officielles qui ont conduit à la perte de l’artiste n’aient pas été révélées, certains rapports indiquent qu’une série de maux aurait pu causer sa fin fatidique.

C’est sa grande amie, Laura Zapata qui, dévastée, a rapporté le départ de son grand compagnon, après avoir consacré un message d’adieu à la histrionique également, Zapata a consacré une promesse en mémoire de la grande amitié qui les unissait.

La méchante des feuilletons, Laura Zapata a réitéré aujourd’hui le souvenir de sa grande amie qui resterait très proche de sa famille pour les réconforter dans cette douloureuse perte.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Ce n’est pas un moment facile et une journée très sombre pour beaucoup qui déplorent les deux grandes pertes qui entourent aujourd’hui le spectacle mexicain.

C’est avec une profonde tristesse que je partage la mort de ma très chère amie Lucy Tovar, qui a commencé à rentrer chez elle ce matin. Que Dieu vous reçoive dans sa sainte gloire mon cher ami. Nous surveillerons vos enfants. Vole haut ma Lucy. RIP », a-t-il écrit à côté d’une photographie de l’actrice principale.

C’est avec une profonde tristesse que je participe à la mort de ma chère amie l’actrice #LucyTovar, qui a commencé aujourd’hui à rentrer chez elle. Que Dieu vous reçoive dans sa sainte gloire mon cher ami. Nous surveillerons vos enfants. Vole haut ma Lucy. RIP pic.twitter.com/GXir7owZXJ – Laura Zapata / Out Chairos les a bloqués. (@LAURAZAPATAM) 1 novembre 2020

Qui était Lucy Tovar?

La star mexicaine a participé à des telenovelas telles que “Corazón Salvaje”, “Engaged Women”, “Barrier of love”, “Like fight cocks”, pour n’en citer que quelques-unes, même qu’à 64 ans elle aurait obtenu son diplôme de carrière dans les médias numériques son homme de 64 ans a perdu la vie ce dimanche à El Paso, au Texas.

Lucy était retrouvée chez elle, aux États-Unis, décédée le 1er novembre, ce qui surprendrait grandement ses proches et d’autres personnes connues.

Ils soulignent que l’actrice a apparemment été rétablie après avoir souffert d’une infection à l’estomac il y a des semaines qui se serait déplacée vers ses poumons, ce qui a grandement aggravé son état à ce moment-là, mais elle aurait réussi à surmonter les complications.

Malheureusement, en voulant la réveiller, Lucy Tovar ne pouvait plus ouvrir les yeux.

L’artiste a vécu aux États-Unis avec sa fille et sa petite-fille, un endroit où la star aurait également étudié à l’Université d’El Paso au Texas (UTEP) et où elle a également étudié l’anglais pendant quatre ans.

Après la publication de la nouvelle, amis et collègues ont réagi avec des messages de condoléances et leurs condoléances à la famille de l’actrice.

L’un d’eux était le journaliste Joaquín López Doriga qui a rendu compte de la triste perte.

J’ai le regret de vous annoncer la mort de l’actrice mexicaine Lucy Tovar, reconnue pour sa participation à des telenovelas comme «Corazón Salvaje». DÉCHIRURE

L’actrice Chantal Andere a également consacré quelques mots d’encouragement à la famille de l’actrice.

DEP cher #Lucytovar un câlin à votre famille et à vos amis des nouvelles malheureuses

Vous pouvez également lire Photo Laura Zapata et son changement radical de look, on dit qu’il semble Niurka Marcos

Un autre message est venu d’ANDI qui a utilisé son compte Twitter pour exprimer ses regrets face au résultat malheureux