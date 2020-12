Avec juste de la dentelle! Manelyk a captivé ses fans à La Havane | Instagram

Connu sous le nom de Mane, le beau modèle, l’influenceur, le youtubeur et la personnalité et Internet Manelyk González a été vu dans un La photographie arborant uniquement des pièces en dentelle et quelques fils, ce maillot de bain apparent correspondait parfaitement à sa silhouette élancée.

Acapulco Shore a donné à huit personnes l’opportunité de faire partie de cette réalité basée sur Jersey Shore, MTV a opté pour la ville d’Acapulco pour essayer cette nouvelle émission de télé-réalité de 12 épisodes, qui est devenue un succès dès le premier chapitre où Nous avons rencontré les membres le 27 septembre 2014:

Fernando “Koko” Lozada Joyce Islas Luis “Potro” Caballero Luis “Jawy” Mendez Karime Pindter Manelyk González Manuel Tadeo Fernandez Talía Loaiza

Manelyk Il faisait partie du premier épisode et à ce jour continue d’être l’une des personnalités constantes de toutes les saisons qui ont été publiées depuis, des huit membres d’Aca Shore saison 1, on pourrait dire que Mane est l’un des membres qui s’est le plus démarqué à l’extérieur. de l’émission de télé-réalité.

Bien qu’elle ait non seulement évolué pour ainsi dire, grandissant non seulement en tant que personne mais aussi en tant que femme entrepreneuriale, sa meilleure amie Karime Pindter est également devenue une femme d’affaires, la différence est que Mane est un peu plus populaire qu’elle sur Instagram. Elle est encore plus populaire que La Boss (Celia Lora).

La jeune influenceuse de 31 ans, dans l’un de ses voyages, est venue à la conquête de Cuba, a partagé une photographie où le Capitole de La Havane apparaît en arrière-plan, Manelyk Il fait face à l’avant mais légèrement tourné vers la droite pour que ses charmes soient parfaitement perceptibles.

Le joli mannequin porte un Maillot de bain en deux pièces, on dirait qu’elle est faite avec seulement de la dentelle, quelques applications et quelques fils au fond, elle est devant une piscine, porte ses cheveux qui tombent le long de ses épaules et recouvre un peu de son visage, son apparence en plus d’être coquette, elle est vraiment mignonne.

Ses fans étaient ravis de l’image et c’est que ses muscles sont très marqués, ceci parce qu’il fait beaucoup d’exercice et adore marquer ses abdos pour montrer son ventre d’acier, c’est le 23 septembre 2019 que ladite image a été partagée, même que est sur le point d’atteindre 800 000 semblables.

Ma photo préférée … Belle femme. Salutations “,” Cette photo est la plus précieuse “,” Cuba et sa belle capitale ma Havane “, ont écrit certains fans.

Mane a toujours été caractérisée par une personnalité assez forte, peut-être un peu capricieuse et quelqu’un qui a tendance à faire beaucoup de crises de colère (elle l’admet) est aussi quelqu’un de vraiment adorable, sait très bien ce qu’elle veut et n’a pas peur d’entrer cherchez ce que vous voulez.

Au cours des sept saisons, nous avons vu plusieurs affrontements de Manelyk Avec d’autres membres de la maison, en particulier avec les femmes elles-mêmes, les p3leas ont été emblématiques, ce type de divertissement est ce que les internautes aiment le plus en plus de la voir montrer sa silhouette.

En fait, parmi les douze épisodes de la première saison, l’un était intitulé: “Tension entre Talía et Mane” précisément dans l’épisode neuf, il a été partagé le 15 novembre 2014, il n’est pas étonnant que dans chacune des saisons il y ait un conflit de sa part, il s’est même battu avec Karime, bien qu’ils se soient réconciliés plus tard.

Manelyk González est une femme intéressante qui vous surprendra sûrement en apprenant un peu plus sur son parcours post-télé-réalité, en particulier sa croissance constante dans les secteurs de la modélisation et des affaires.

