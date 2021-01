Avec juste des bandes! Celia Lora a laissé ses charmes en vue | Instagram

La fille du chanteur du groupe de rock El Tri Álex Lora a laissé des millions de fans assez choqués, ceci grâce au fait que Célia lora toujours trouver un moyen créatif d’attirer l’attention à cette occasion, il l’a fait avec seulement des bandes de plastique grâce à son breloques Ils ont été exposés en profitant de cela, il a partagé la photo sur son Instagram.

La jeune célébrité et également connue sous le nom de La Boss à Acapulco Shore ne fait rien de plus que divertir ses followers grâce aux publications divertissantes qu’il fait sur ses réseaux sociaux, principalement pour promouvoir sa page privée où il partage des contenus beaucoup plus risqués. celui que vous partagez habituellement sur Instagram.

Célia lora il sait bien ce que ses fans aiment, profite de l’occasion pour les chouchouter et les inviter à s’abonner, il y a quelques semaines il a partagé que heureusement il se débrouillait très bien sur cette page.

La mannequin mexicaine est une icône de la culture du pays non seulement parce qu’elle est la fille de l’un des chanteurs de rock les plus connus du pays en espagnol, mais aussi en raison de ses propres méthodes et réalisations, en plus d’être comme n’importe quelle personnalité publique qu’elle a aussi impliqué dans certains scandales.

Merci à sa personnalité Célia lora Elle parvient à gagner l’affection de tous ceux qui la connaissent, elle a un caractère qui, bien qu’elle soit assez forte, est aussi généralement extrêmement adorable et surtout solidaire, pas pour rien, elle a assez de connaissances, tout au long de sa carrière de mannequin et aussi de femme d’affaires Celia Lora a montrée qu’elle n’est pas seulement une femme entourée de scandales, elle a lancé il y a quelques mois une ligne de maillots de bain pour femmes avec de grands charmes tout comme elle, une ligne dont elle a elle-même admis avoir été un succès.

Cependant, ce qui semble avoir beaucoup plus fonctionné pour le mannequin et la femme d’affaires, c’est montrer précisément son corps naturel, c’est pourquoi cela devient immédiatement une tendance quand il s’agit de cela, comme cela s’est produit avec l’une de ses dernières publications. , il apparaît avec des bandes de plastique rouges, cela ressemble à un soutien-gorge mais sans le rembourrage, ces bandes sont rouges et rendent leurs charmes visibles de tous.

Bien que dans l’image que Célia lora partagés, leurs parties ne sont pas pleinement appréciées, en raison des restrictions d’Instagram, sur leur page de contenu exclusif, vous trouverez ceci et bien d’autres images de cette séance photo.

Beau, quel beau look. Salutations “,” Je t’aime un jour j’espère être comme toi “,” Comme tu es cool Celia !!!! “, ont écrit quelques fans.

Pour Celia Lora, il est normal de voir autant de commentaires dans lesquels ils se mettent en quatre pour les compliments ainsi que des coeurs rouges et divers emojis qui expriment à quel point elle aime le mannequin et la femme d’affaires.

Grâce à son charisme, elle parvient à se connecter avec les gens qu’elle rencontre, c’est quelque chose d’immédiat, son naturel et sa personnalité sont vraiment captivants, d’autant plus qu’elle n’est généralement pas une personne arrogante, au contraire elle est assez attentive et charismatique, ce qui bien sûr comme tout le monde a aussi le sien caractère mais le contrôle généralement assez bien.

Elle a récemment décidé de lancer une chaîne YouTube et de faire un talk-show très inhabituel, notamment à cause des questions qu’elle pose habituellement, bien sûr, c’est lié à sa personnalité, les invités qui ont été avec elle passent le meilleur moment, Celia Lora a toujours des entretiens assez calmes et révélateurs.

Plusieurs des internautes qui ont vu ses vidéos sont ravis car il répond généralement à certaines questions qu’il a parfois honte de poser.

