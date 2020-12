Avec seulement ses mains Salma Hayek tente de cacher sa beauté | Réforme

Sur la couverture et bien plus encore!, La belle actrice Salma Hayek a gâté ses followers en devenant la couverture du magazine Allure et pas seulement cela, mais elle a posé pour ledit magazine avec seulement ses mains essayant de le couvrir et a révélé de nombreux secrets personnels.

La star mexicaine a posé avec très peu pour la couverture, il y a 6 ans, alors qu’elle avait 48 ans et a avoué que c’était très excitant pour elle de poser ainsi à son âge. Cependant, la photo qui a capturé tous les yeux n’était pas la couverture, mais une photo dans laquelle vous pouvez voir l’actrice Hollywod sans costume et essayant de cacher ses charmes avec seulement ses mains.

Sur la photographie, Salma Hayek peut être vue avec ses cheveux rassemblés, mais détendus, son maquillage naturel; Mais ce qui vole définitivement tous les yeux de cette image en noir et blanc, ce sont ses charmes.

La célèbre native de Veracruz a avoué qu’elle avait toujours considéré qu’elle avait des mains assez grandes, jusqu’à ce qu’elle essaie de se couvrir d’elles dans cette photographie et échoue. Il a également avoué les pires conseils de beauté qu’ils lui ont donnés et que, heureusement, il n’a pas suivi; Hayek a souligné la pression exercée sur les femmes pour qu’elles restent toujours jeunes et belles et dans cette situation, elles lui ont conseillé de mettre du botox sur son visage.

Si vous le faites maintenant, vous n’aurez pas de rides. »Et grâce à Dieu, je ne l’ai pas fait, a avoué l’actrice.

Actuellement âgé de 54 ans, Salma Hayek Elle a l’air vraiment radieuse et belle et chaque fois que possible, elle en profite pour montrer à quel point elle est fière de son âge, poser le visage lavé ou en maillot de bain n’est pas un problème pour cette belle femme.

Salma Hayek a également avoué une erreur de sa jeunesse, quelque chose qu’elle a appris avec l’âge et qu’elle aurait aimé savoir il y a longtemps et qui concerne les hommes. La star a souligné que les femmes désespèrent à la recherche du prince charmant et qu’elle est elle-même partie à la hâte avec de nombreux hommes avec lesquels elle n’aurait pas dû sortir, ignorant que tout prend du temps et que ce serait le destin qui la prendrait au côté de l’homme d’elle. durée de vie.

François-Henri Pinault est le nom de l’homme avec qui Salma Hayek partage ses journées. Le magnat de la mode a conquis l’actrice et ils ont eu une fille ensemble, Valentina Paloma.

Mais tout n’a pas été du miel sur des flocons dans la relation du Mexicain et de l’homme d’affaires, car au moment d’avoir sa fille, l’actrice de Veracruz a eu une énorme surprise, alors qu’elle était avec elle, François-Henri Pinault il avait un enfant avec une autre femme et cet amant lui demandait maintenant une pension alimentaire.

Il y a ceux qui assurent qu’au milieu de la douleur, Salma Hayek elle a juré que le mannequin n’obtiendrait pas un seul peso de son mari; Cependant, c’est la loi qui a établi que le petit garçon avait vraiment droit à une somme économique de son père biologique.

Hayek a laissé cette boisson aigre-douce dans le passé et a continué son mariage avec le magnat en regardant Valentina Paloma grandir ensemble. Cette fille est apparue à plusieurs reprises dans les listes des mineurs les plus riches du monde, bien sûr, les atouts du père et de la mère seront pour elle.