Avec la restauration rapide, c'est ainsi que Billie Eilish répond à ses détracteurs

La chanteuse américaine populaire, talentueuse et à succès, Billie Eilish, a lancé ce jeudi 12 novembre, un clip vidéo de sa nouvelle chanson “Par conséquent je suis”, ou “Par conséquent je suis” en espagnol, via sa chaîne officielle. YouTube dans lequel il mange de la restauration rapide en réponse aux commentaires négatifs de ses détracteurs.

Dans le matériel audiovisuel, on voit comment Eilish entre dans le centre commercial Glendale Galleria, en Californie, aux États-Unis, alors que la salle reste complètement vide, et après avoir monté des escalators qui ne fonctionnent pas, l’artiste traverse la place, entre dans différents établissements et “vole” nourriture rapide comme des beignets et des frites, qu’il décide de manger avant de sortir en courant du bâtiment.

Comme d’habitude, il utilise son tenues baggy, afin que son corps ne soit pas vu, puisque, dès le début, elle a déclaré qu’elle voulait être reconnue pour son talent et sa matière musicale et non pour son corps ou ses attributs physiques.

«La vidéo est simplement la façon dont je ressens la chanson: indifférents et sans être vraiment difficiles, nous l’avons enregistrée sur un iPhone, ce que nous n’avions même pas pensé à faire», a-t-il commenté avant la réalisation et le lancement du clip vidéo, qui, déjà, s’accumule plus de 20 millions de vues en quelques jours seulement.

Pour sa part, l’interprète a défini l’enregistrement comme “aléatoire” et “chaotique” et a indiqué qu’il s’était déroulé, pratiquement, sans aucun équipement, en pleine nuit, ajoutant que vraiment “C’était très drôle”, tout ce qui concerne la réalisation du clip musical, restant un excellent divertissement pour ses fans.

Cependant, ce sont les fans d’Eilish qui suggèrent que la nouvelle chanson est une réponse à la haine répandue par ses “haters”, “Billie a adressé le message de cette vidéo à vous, body shamers”, a déclaré un internaute à propos de des personnes qui pratiquent toutes sortes de discriminations fondées sur l’apparence physique, comme elles l’ont fait depuis le début.

«J’adore Billie, dans le nouveau clip, elle dit: ‘Je vais manger des bretzels, des beignets, des frites et je vais tout boire avec du soda, et qu’est-ce que tu vas me faire?’», A commenté un autre utilisateur de son profil Twitter.

Et comme prévu, ceux qui n’aimaient pas le nouveau clip vidéo ne pouvaient pas le rater, car ils considéraient que l’artiste promouvait la malbouffe et l’excès de poids qui pourraient causer des maladies, arguant ainsi: “Elle fait plus de mal à elle-même », a déclaré un utilisateur. “Les corps sont des corps. La santé est une autre affaire”, a déclaré un autre.

Il faut se rappeler que, c’était en mars dernier qu’Eilish a protesté contre les critiques sur son corps et est apparue devant ses adeptes en sous-vêtements pour dénoncer le “body shaming”, utilisé pour cacher son corps sous des vêtements amples, lors d’un concert à Miami, la jeune star a montré à travers un écran géant comment elle s’était déshabillée jusqu’à ce qu’elle se retrouve dans un soutien-gorge, avec un message adressé à tous ses “haters”.

Deux mois plus tard, l’artiste publie un court métrage dans lequel elle se dessine en partie pour protester contre le “body shaming”. Tout au long du clip vidéo, une voix off est entendue dirigée contre les personnes qui portent des jugements négatifs sur leur apparence, leurs vêtements, leur musique et tes opinions.