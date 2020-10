Avec peur! Kim Kardashian pensait qu’elle perdrait la vie | .

Une des reines d’Internet et contuirin Kim Kardashian se souvient d’une scène terrible alors qu’il était sur le point d’être privé de sa liberté dans la ville de Paris, alors qu’il se rendait dans la capitale parisienne pour la semaine de la mode, c’est l’une des capitales les plus romantiques du monde.

C’était en 2016 quand Kim il craignait pour sa vieC’était dû à une altercation, elle pensait sérieusement qu’ils profiteraient d’elle et qu’ils feraient même quelque chose de pire pour elle.

A travers une interview dans laquelle il a exprimé ce qu’il avait ressenti à cette occasion, il a même fini par pleurer malgré le fait qu’à plusieurs reprises il avait parlé de ce qui s’était passé, cependant ce type de situation n’est pas facile à surmonter et à se souvenir Ils atteignent les fibres sensibles de notre personne, ce qui rend la mémoire vivante à nouveau et par conséquent, il est normal que l’on finisse par pleurer.

L’interview a donné au vétéran David Letterman cette expérience qu’il a racontée lors d’une nouvelle saison de l’émission Netflix du présentateur américain.

En plus d’avoir pour sa vie Kim Kardashian Il craignait pour le traumatisme éventuel que subirait sa sœur aînée Kourtney, il pensait qu’il la trouverait peut-être sans vie, ces images lui passèrent immédiatement la tête dans le peu de temps que l’agression durait, sa sœur était protégée par l’un des gardes du corps, cet le seul qui les a accompagnés dans la ville parisienne.

Malgré le fait que Kim Kardashian et ses sœurs les aient parfois vues se disputer et même se frapper, elles ont toutes une grande affection en fait elles s’aiment, mais comme tout frère, elles ont leurs combats et leurs conflits familiaux.

La famille Kardashian Jenner est l’une des plus controversées aux États-Unis et dans certaines parties du monde, elle a toujours été caractérisée comme un groupe de sœurs d’affaires, de mannequins et de personnalités Internet.

Chacun des membres de ce clan est devenu célèbre grâce au programme “Keeping Up With the Kardashians” qui comptait environ 18 saisons, chacun des membres est devenu célèbre grâce à cette réalité, mais qui a réussi à se démarquer encore plus dans l’ordre est.

Kylie Jenner Kim Kardashian Kendall Jenner Khloé Kardashian Kourtnet Kardashian

L’empire qu’elles ont réussi à créer est assez populaire dans le monde entier, des millions suivent chacune des sœurs dans leurs publications sur les réseaux sociaux, elles sont une tendance immédiate, du fait de collaborations, d’interviews ou d’apparitions en public et à la télévision, elles surprennent toujours tout le monde. Cependant, celui qui porte la couronne est toujours Kim Kardashian.

Bien qu’apparemment, tout dans la vie du clan Kardashian Jenner ne soit que glamour, il y a des situations dans lesquelles ils ont été impliqués et des larmes ont coulé de leurs yeux, tout n’est pas de la joie et la richesse a également traversé plusieurs événements extrêmement forts et choquants, heureusement. ils ont le soutien de leur propre famille et de leurs fans.

En 2016, Kim Kardashian avait ses deux enfants aînés North et Saint West, pouvez-vous imaginer si quelque chose était arrivé à la femme d’affaires et aussi à un avocat, heureusement, elle n’a pas grandi et ce n’est que la peur qu’ils ont emportée.

Ce sera le 21 octobre prochain sur Netflix que la nouvelle saison de “My Netx Guest” sera lancée, dans le programme on peut voir des interviews non seulement de King Kardashian mais aussi de Lizzo et Robert Downey Jr.

C’est grâce à une publication sur Instagram que nous avons pu apprécier certaines images qui apparaîtront sur Netflix mercredi 21 octobre prochain.

Kim Kardashian Elle a été davantage caractérisée par ses semaines de célébrité et de reine d’Instagram, dans son compte, elle compte 190 millions d’abonnés surpassés de seulement 8 millions par sa sœur Kylie Jenner.

