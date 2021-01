Avec rien de bas! Kim Kardashian montre beaucoup de peau en photo | .

La jolie femme d’affaires Kim Kardashian Il a partagé une image dans laquelle il a promu une nouvelle ligne de brillance, mais la chose intéressante était la photo dans laquelle il apparaît portant un filet qui semble être en métal, la chose intéressante est qu’il n’a rien en dessous.

Bien que ce soit déjà quelque chose d’habituel chez la sœur aînée de Kylie Jenner, la femme d’affaires et star des médias sociaux trouve toujours un moyen de surprendre ses followers, ce qu’elle a réussi à faire à certaines occasions sans partager de contenu sur ses réseaux sociaux mais avec les scandales dans le dont elle et sa famille ont fait partie au fil des ans.

Non seulement avec son émission de télé-réalité “Keeping up with the kardashians” où chacun des membres du clan Kardashian Jenner a joué dans certains chapitres avec leurs propres scandales familiaux internes, mais aussi ceux qui se sont échappés en dehors de leur noyau.

Kim Kardashian a eu des choses à la fois positives et négatives en étant une personnalité publique, être clairement une célébrité reconnue dans le show business vient avec ses bénédictions, cependant, c’est aussi dans un fil très fragile avec lequel il devient immédiatement une tendance quand quelque chose de mal arrive à son Autour, l’un des exemples les plus clairs était l’infidélité de Jordyn Woods et Tristan Thompson, le premier était le meilleur ami de Kylie et le second le couple et père de la fille de Kholé Kardashian.

Le scandale que le couple a causé a duré plusieurs semaines et pourrait même se dire pendant des mois, et comme ça il y en a d’autres; quelque chose qui attire toujours l’attention de Kim Kardashian sont ses photographies dans lesquelles elle a tendance à montrer une peau supplémentaire, bien que pour elle et ses sœurs, cela ait tendance à être assez courant.

C’est dans une publication qu’elle a réalisée le 5 décembre 2019 où elle faisait la promotion d’un nouveau gloss dans un beau ton brun de l’une de ses lignes de maquillage, sur la photo on la voit l’utiliser, cependant la chose intéressante est qu’elle ne porte rien en dessous d’une sorte de dessus de filet métallique qui attire l’attention de ses millions d’adeptes.

Je suis tellement obsédée par cette lèvre! Nous avons utilisé un eye-liner tendance des années 90 et un rouge à lèvres mat. Je voulais un look brillant, alors nous avons utilisé du gloss Black Cherry sur mes lèvres, puis tamponné les paupières sur les ombres de la palette Glitz & Glam », a écrit Kim Kardashian.

Il faut se rappeler que pendant un certain temps, la reine du contouring a décidé de ne pas republier de contenu où elle montrait beaucoup de peau, car selon ce qu’elle mentionnait dans une vidéo, elle était déjà devenue mère et épouse, donc l’image qui dans de nombreuses publicités, ils ne sont pas les plus prudents.

Il y a ceux qui prétendent que cette demande lui a été faite par son mari Kanye ouest En raison du fait qu’il s’était converti au christianisme, le fait que sa femme ait montré ses charmes au public n’était pas quelque chose qui le rendait fier, mais ce goût a duré peu de temps, donc plus tard, elle est apparue portant ses bodys et ceintures SKIMS.

Récemment, Kim Kardashian a été vue dans ce qui aurait pu être le plus grand scandale de sa vie, car il y a ceux qui prétendent qu’elle est séparée de Kanye West et qu’elle a même demandé le divorce, mais ce n’est pas le grand scandale car déjà avait subi d’autres divorces, mais en raison du fait qu’ils prétendent qu’il était infidèle avec Étoile Jeffree un gourou du maquillage.

