Avec rien Salma Hayek court à la piscine et se fait prendre | .

Le rêve de beaucoup! La belle Salma Hayek a été découverte en train de courir sans rien à la piscine, ce que les internautes ne s’attendaient pas à voir, mais ils sont heureux de le faire. La star hollywoodienne a été capturée à chaque instant jusqu’à son arrivée dans l’eau et ses courbes sont devenues les protagonistes.

La belle Salma Hayek est vue dans les images qui ont été capturées de dos et un peu de profil de la célèbre mexicaine, les fans qui l’ont vue, ont été laissés à bout de souffle devant les beaux attributs de l’actrice bien-aimée.

L’original de VeracruzLe Mexique peut être vu sur les photographies avec une crinière plus courte que celle à laquelle nous sommes habitués et ses cheveux ont quelque peu changé de couleur; c’est parce qu’il s’agit de scènes d’une cassette.

Les images font partie du film Une sorte de beau, où tu peux voir le beau Salma Hayek Laisser une place avec une serviette à la main avec laquelle elle essaie de se couvrir davantage ne réussit pas et finit par aller un bon moyen de se rapprocher de l’eau, en jetant la serviette puis en se jetant.

La figure de l’épouse de François-Henri Pinault il devient une véritable œuvre d’art dans les images et se démarque encore plus avec le lieu paradisiaque plein de végétation dans lequel il se trouve.

La star de 54 ans n’a sûrement pas eu beaucoup de problème à montrer son anatomie privilégiée car Salma Hayek était fière de ce que Dieu lui a donné. La célèbre Mexicaine se présume souvent telle qu’elle est sur les réseaux sociaux et n’occupe pas une journée spéciale pour montrer qu’elle aime son corps, son visage, sa vie et son expérience.

La protagoniste de Frida peut être présentée assez facilement sur Instagram sans aucune goutte de maquillage, échevelée ou exhibant ses cheveux gris; mais elle a aussi tendance à ravir ses adeptes en montrant sa silhouette sinueuse en maillot de bain ou en vêtements vraiment flirty.

Salma Hayek partage généralement son quotidien sur les réseaux sociaux en déclarant qu’elle est une femme normale comme toutes les autres, mais avec persévérance, travail et amour de soi, elle a réalisé tout ce dont elle rêvait.

Hayek était une star de Televisa au Mexique, mais elle a décidé que son avenir était à Hollywood. Il y a ceux qui disent qu’à l’époque elle était partenaire du champion du monde de boxe Julio César Chávez et que c’est lui qui a payé son voyage et l’a soutenue pour devenir la superstar qu’elle est aujourd’hui.

Cette rumeur s’est à nouveau intensifiée il y a quelques jours lorsque le boxeur a partagé une image dans laquelle on le voit beaucoup avec la star hollywoodienne et les deux ont l’air très jeunes. Julio César Chávez a montré la femme de Veracruz et l’a partagée comme une source de fierté pour son succès dans la série Monarque de Netflix.

Les internautes n’ont pas tardé à souligner qu’ils formaient sûrement un couple et qu’ils en faisaient un très beau; d’ailleurs c’est lui qui l’a soutenue. Salma Hayek a réagi à la publication du champion.

Quand Hayek est arrivé à Hollywood, les choses n’étaient pas faciles, mais ça lui est venu Frida, l’histoire de la peintre mexicaine à qui elle a décidé de se donner vie, ce qui a été un succès retentissant. Après de nombreux efforts, l’actrice a réussi à amener Frida sur grand écran et ce film est devenu son tournant vers un succès international.

Actuellement, la Mexicaine jouit d’une énorme renommée et son talent est reconnu, elle s’est développée à la fois sur et hors de l’écran en décidant d’être dans les coulisses et est devenue productrice de succès tels que Monarca et Ugly Betty.