Grâce à une photographie qui a circulé sur les réseaux sociaux sur Jennifer Lawrence C’est que ses millions d’adeptes en ont voulu plus, car la belle actrice a laissé très peu à l’imagination des utilisateurs.

L’actrice de cinéma et de télévision américaine de 30 ans, Jennifer Lawrence, a fait un grand pas vers la célébrité mondiale en 2011 lorsqu’elle a joué le rôle de Mystique dans le film X-Men: First Generation et depuis lors la carrière de la L’Amérique du Nord est en croissance constante.

Sans aucun doute Lawrence Elle est l’une des plus belles femmes de l’industrie cinématographique et c’est ainsi que les producteurs de films et de marques ont tenté d’embaucher la native d’Indian Hills, dans le Kentucky, aux États-Unis.

Ces derniers jours, une photographie de Jennifer Lawrence a commencé à circuler avec beaucoup de force sur les réseaux sociaux, prenant tous les soupirs de ses millions de fans.

Et en fait, vous pouvez voir la belle blonde poser sur un lit et avec des bas en microfibre opaque.

Cette image de Jennifer a été partagée par l’un des nombreux comptes de fans du réseau social Instagram dédié exclusivement à sa vie.

Puisqu’il vaut la peine de mentionner aux internautes que, malheureusement, l’Américain n’a toujours pas de compte officiel sur cette plateforme.

Comme prévu, cette publication précitée dont le principal protagoniste est la belle fille a rapidement recueilli des milliers de likes et de commentaires.

Jennifer Shrader Lawrence Il a commencé sa carrière artistique avec des petits boulots à la télévision, jusqu’à ce qu’il décroche l’un des rôles principaux de la série The Bill Engvall Show.

Cependant, son travail dans des films indépendants, notamment The Burning Plain et Winter’s Bone, a été responsable de la stimulation de sa carrière d’actrice.

Sa performance principale dans Winter’s Bone lui a valu des éloges de la critique, recevant plusieurs prix de cinéma et une nomination aux Oscars, aux Golden Globe et à la Screen Actors Guild.

Ainsi, à vingt ans, elle devient la troisième plus jeune actrice à être nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice, qu’elle remporte deux ans plus tard pour sa performance en tant que Tiffany Maxwell dans Silver Linings Playbook à 85 ans. .ª édition des prix, devenant la deuxième plus jeune actrice à le recevoir.

Pour cette performance, elle a également remporté un Golden Globe et un prix de la Screen Actors Guild et l’année suivante, elle a été saluée par la critique, a remporté le Golden Globe, les BAFTA et a de nouveau été nominée pour un Oscar de la meilleure actrice de soutien pour son rôle. Secondaire sur American Hustle, devenant la plus jeune actrice à remporter trois nominations.

Il est à noter qu’elle a obtenu une reconnaissance internationale en juin 2011 lorsqu’elle a joué le rôle de Mystique dans le film X-Men: First Generation et en 2012 lorsqu’elle a joué l’héroïne Katniss Everdeen dans The Hunger Games, adaptation du roman homonyme de l’écrivain Suzanne Collins, pour lequel il a également été salué par la critique.

De plus, les travaux de Lawrence Jusqu’à présent, ils l’ont amenée à être définie par le magazine Rolling Stone comme «la jeune actrice la plus talentueuse d’Amérique».

Et puis, en avril 2013, le magazine Time l’a incluse dans la liste des «100 personnes les plus influentes du monde» et elle a été mentionnée à plusieurs reprises par le magazine Forbes comme l’une des célébrités avec les revenus annuels les plus élevés.

