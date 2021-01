Avec sa robe plus courte, Yanet García met en valeur ses charmes | Instagram

Malgré les basses températures, le beau conducteur Yanet Garcia elle a ravi ses millions d’adeptes avec sa robe la plus belle et la plus courte qui a laissé plus d’un délirant et essoufflé, car elle était extrêmement belle.

Une fois de plus, Yanet García a prouvé qu’elle n’avait besoin que d’une photo pour mettre le feu aux réseaux sociaux et bien que ses publications ne soient pas constantes, c’est un fait qu’elle garde les projecteurs sur elle, puisqu’elle parvient toujours à laisser tout le monde la bouche ouverte.

Ce fut le cas de sa dernière photo sur Instagram dans laquelle, malgré l’hiver, il regardait robe plus court et ajusté de la saison qui a réussi à faire monter la température en posant de profil, faisant ressortir sa voluptueuse arrière-garde sur toute la photo.

Nul doute que l’animatrice de télévision Yanet García est l’une des femmes qui a le plus manqué la télévision aujourd’hui, puisqu’elle n’a pas fait de retour depuis sa scène triomphale à Hoy.

Cependant, elle a décidé d’emprunter une autre voie où sa priorité était de se préparer personnellement à certains aspects de sa vie et de devenir coach en santé.

C’est pourquoi elle a été formée dans une université aux États-Unis, où elle a pu se préparer à soutenir de nombreuses personnes qui la suivent dans leurs exercices et leurs habitudes alimentaires.

L’objectif est de SELF LOVE SELF ACCEPTANCE SELF COMPASSION. Trouvez un moyen de vous aimer, de vous accepter, d’avoir de la compassion pour vous-même », a écrit le beau modèle.

La célèbre femme porte une mini-robe moulante à manches longues, qui marque sa silhouette et montre ses jambes et arrière prononcé.

Comme prévu, cette publication a attiré l’attention de ses millions d’adeptes et compte jusqu’à présent plus de 500 000 likes et commentaires sans fin d’utilisateurs du réseau social.

Cliquez ici pour voir la photographie de Yanet García.

Bien sûr, ils ne pouvaient pas manquer les compliments et compliments sous la photo: “Grand corps”, “Belle”, “Certainement elle est belle à l’extérieur, mais sa vraie beauté est à l’intérieur”, “Énorme … Coucher de soleil”, “Comme c’est beau”.

Il est à noter qu’elle sait parfaitement qu’elle est une source d’inspiration pour beaucoup de gens, puisqu’en plus de partager ses plus belles tenues, elle se consacre à montrer les bienfaits de bonnes habitudes comme l’exercice et une alimentation équilibrée et ce n’est pas pour rien qu’elle mérite une silhouette d’impact.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

C’est ainsi que la fille météo la plus célèbre du Mexique a fait plaisir aux plus de 13 millions de followers sur son compte Instagram officiel en partageant une photo audacieuse.

Il est important de noter que ce n’est pas la première fois que la belle conductrice fait plaisir à ses followers avec une telle photo ou un tel clip vidéo, car dans son histoire sur le réseau social susmentionné, plusieurs d’entre eux peuvent être trouvés.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, la Mexicaine a été assez active avec ses publications, principalement sur le réseau social Instagram et sur la plateforme vidéo Tik Tok, où elle a laissé tous ses followers avec la température au top à cause de la s3nsualité qui déborde.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’animatrice est devenue célèbre après que l’émission “AUJOURD’HUI” l’engage pour donner la météo, son arrière bombé étant ce qui a attiré l’attention du public.

Cependant, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, aujourd’hui la mannequin est dédiée aux réseaux sociaux et a commenté que bientôt, elle apparaîtra dans une autre émission de télévision, sans avoir commenté davantage le nouveau projet jusqu’à présent.

Cela peut vous intéresser: Yanet García montre que rien de tel qu’une sirène en maillot de bain rouge