Avec ses charmes, Ana Cheri devient un arbre de Noël | Instagram

C’est à travers une vidéo que Ana Cheri a décidé de chouchouter ses fans tout en montrant à nouveau ses charmes, elle a fait un truc assez intéressant qui vous le rappellera sûrement immédiatement Noël, a décidé d’enchevêtrer les lumières que l’on mettait habituellement sur un sapin de Noël, et s’est mis à danser un peu en secouant ses hanches qui hypnotisait sûrement ses partisans.

Rapidement le nom de Ana Cheri Elle est devenue assez célèbre, on la voit constamment dans certains titres importants où elle montre constamment sa silhouette, car heureusement pour ses followers elle est très active sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram.

Comme le mannequin de 34 ans Ana Cheri D’autres célébrités se sont essayées à OnlyFans, mais on pourrait dire que le mannequin est l’une des rares personnalités à avoir ce type de page et qu’elle est gratuite.

Il vidéo Ana Cheri l’a partagé pendant quelques heures, immédiatement ses followers ont commencé à l’aimer, même si cela ne dure que quelques secondes, plus l’un de ses fans a été étonné.

Les filles de glace reçoivent des cadeaux … mais les filles coquines ont tout, regardez ma bio pour la vidéo complète aujourd’hui! Mon 0F est libre de suivre », écrit-il dans sa description.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO CLIQUEZ ICI.

Dans sa vidéo, vous pouvez voir un mur décoré de lumières de Noël, la pièce est sombre donc seules les suspensions se détachent, cependant, ce qui est le plus frappant est le fait que le modèle lui-même est enchevêtré de lumières, non vous pouvez voir son visage mais il est plus qu’évident qu’il s’agit d’Ana Cheri, elle est sur le dos et secoue un peu ses hanches, montrant ses charmes.

Lorsque vous entrez sur Instagram, vous pouvez voir la photo de profil de Ana Cheri et puis quelques données de son Instagram, comme le nombre de publications, ses followers et le nombre de comptes qu’elle suit elle-même, vous pouvez également voir d’autres données qu’elle a décidé de partager, l’une d’elles est un lien qui vous mène vers une page où vous Il vous offre trois options pour que vous puissiez en profiter, la première étant OnlyFans, la seconde s’appelle Cheri Fit et la troisième est une autre de ses pages où vous pouvez acheter des produits à vendre.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Sur sa page OnlyFans, il a plus de 300 publications et aussi plus d’un demi-million de likes sur sa page, pour voir son contenu, vous devez vous abonner, bien que cela n’ait pas de frais, il vous suffit d’accepter l’abonnement pour pouvoir voir le contenu dû. que seuls vos messages sont appréciés.

À un moment comme celui-ci, je trouve du réconfort dans ma routine d’exercice, sachant que je peux aider les autres parce que nous sommes tous ensemble! J’ai enregistré BEAUCOUP de contenu que je partage UNIQUEMENT dans mes messages directs, alors assurez-vous de vérifier ces messages! », A-t-il déclaré dans son dernier message.

Ana Cheri, en plus d’être un mannequin de renom, est aussi une grande femme d’affaires qui a réussi à se faire une grande réputation dans l’industrie, faisant la promotion continue de ses produits et services sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram.

La mannequin s’est également concentrée non seulement sur chouchouter ses fans, mais aussi sur les aider à atteindre certains objectifs, avec ses recettes de cuisine fitness et aussi quelques conseils pour améliorer les routines d’exercice.

Peut-être que vous ne le saviez pas, mais Ana Cheri est aussi une youtubeuse, sur sa chaîne qui, bien qu’elle n’ait pas autant de followers, a partagé plusieurs vidéos dans lesquelles elle partage des routines d’exercices et des conseils de beauté.

Lire aussi: Ana Cheri consent à ses admirateurs avant de s’endormir