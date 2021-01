Avec seulement de la mousse, Celia Lora met une femme dans sa baignoire | Instagram

La beauté sans limites! La célèbre Celia Lora a remis une femme dans sa baignoire et cela a vraiment rendu ses followers fous. La star d’Acapulco Shore a de nouveau partagé ses charmes sous la mousse avec Nacha et a lancé l’imagination des internautes.

La belle fille d’Alex Lora a mis Ignacia Michelson underwater pour créer du contenu ensemble pour ses fans les plus exclusifs, qu’il a invités à voir toutes ses vidéos. Celia Lora a partagé une photo dans laquelle vous pouvez la voir avec cette belle femme et tous les deux ont posé pour la caméra uniquement entourés par la mousse et les charmes de l’autre.

Seuls les accessoires et le look énigmatique de Nacha accompagnés Le patron de MTV dans leurs scènes. La photo des deux partagée il y a un jour sur le compte Instagram officiel de Celia Lora a dépassé les 110 mille réactions sur le célèbre réseau social.

Pas le très youtubeur Lizbeth Rodriguez il a pu éviter de réagir à la beauté de ces deux camarades de jeu, qui ont rempli la boîte de commentaires de cœurs et d’émojis de feu.

Célia lora C’est l’un des favoris d’Instagram, mais il est également devenu le favori de nombreuses plateformes, ceci en raison de sa diversification de contenu et de son talent. Ces derniers mois, le célèbre Mexicain a constamment créé des photos et des vidéos avec un contenu risqué qui a eu un énorme succès.

La star de MTV sait très bien comment choyer ses fans et pose si souvent pour la caméra en allant au-delà du flirt et en portant des costumes, de la dentelle ou tout ce qui est à portée de main pour montrer ses charmes et ses beaux yeux clairs encore plus spectaculairement. Cependant, Celia est une femme généreuse et invite les internautes à profiter d’autres types de beauté, c’est pourquoi elle partage généralement une photo avec de belles femmes.

Récemment, Vanda et Nacha ont été les compagnons d’aventure de la fille d’Alex Lora et ont invité les internautes à rêver, à laisser libre cours à leur imagination et à apprendre comment ils s’amusent ensemble au lit ou dans la baignoire.

Récemment, Celia Lora a permis à ses adeptes d’en savoir un peu plus sur elle; Ceci à travers de nouveaux projets tels que sa chaîne YouTube et El Consultorio del Amor, qu’il a enregistré pour la page Facebook de MTV. Mais ses aveux sont allés plus loin dans une interview avec Yordi Rosado.

Celia a exposé ses célèbres parents en montrant qu’ils sont plus «fraises» que beaucoup ne l’imagineraient, alors qu’elle partageait la réaction de Chela Lora à ses photographies dans un magazine masculin renommé.

La camarade de jeu a avoué que sa mère avait crié dans le ciel lorsqu’elle a découvert que sa fille avait posé pour la publication; mais de quoi la star de Rive d’Acapulco mis en évidence est que les photographies de ce magazine ne sont pas du tout ce que sa mère et de nombreuses femmes imaginent.

Celia Lora a ajouté qu’elle avait acquis cette publication depuis l’âge de 16 ans et rêvait d’être un jour l’une de ces belles femmes qui y apparaissaient et que les messieurs admiraient tant, un rêve qu’elle a fini par réaliser.

Malgré la réaction des dirigeants du TRI, Celia Lora a continué à mener le rythme de vie dont elle a toujours rêvé et celui qu’elle prétend continuera de mener car elle ne sait pas combien de temps elle sera ici; En outre, il aime plaire à ses plus ardents partisans.