Avec seulement des fils, Anastasia Kvikto tenait son maillot de bain! | Instagram

Jusqu’ici le modèle Anastasia Kvikto Elle est connue sous le nom de “La Russe Kim Kardashian”, un surnom qui lui est attribué grâce à ses énormes charmes, que l’on peut apprécier à cette occasion dans un tout petit maillot de bain noir avec lequel elle tient à peine quelques fils fins.

Malgré ce surnom, on pourrait dire qu’il a apporté un peu plus de renommée à la modèle russe Elle ne semble pas du tout l’aimer, elle n’aime pas être comparée à la sœur aînée de Kendall Jenner, même si elle n’a rien contre elle et considère que Kim Kardashian est une femme belle et simple, elle ne croit pas que “la ressemblance” entre les deux À tel point qu’ils l’ont surnommée, et même elle prétend elle-même qu’elle est beaucoup plus jolie que la femme d’affaires, cela a été évoqué lors d’une interview dans une émission de télévision aux États-Unis.

Bien qu’il soit normal qu’une personne née en Russie soit connue pour ne pas être quelqu’un d’aussi souriant en raison de son humour froid, on pourrait dire que cela ne s’applique pas à la jolie Anastasia Kvikto Eh bien, au cours de plusieurs entretiens, elle a été vue en train de profiter et de sourire beaucoup, en plus de cela, elle a déménagé aux États-Unis lorsqu’elle était adolescente.

La belle blonde aux yeux bruns vit actuellement à Los Angeles, Californie, États-Unis, a réussi à devenir une célébrité dans les réseaux sociaux, grâce à cela plusieurs entreprises collaborent avec elle pour promouvoir leurs produits et services et même leurs vêtements, grâce à leur Près de 12 millions d’abonnés sur Instagram, chacun de vos messages peut avoir une portée assez élevée.

Certains de ce que ses fans aiment le plus et dont elle fait la promotion dans ses publications sont les maillots de bain, en particulier ceux qui sont minuscules, bien que pour dire la vérité, toute pièce qu’elle utilise semble assez petite grâce à ses énormes charmes à la fois dans le haut et dans le dos.

Dans l’une de ses publications, il a laissé ses followers plus qu’impressionnés, cela pourrait être considéré comme son plus petit maillot de bain ainsi qu’audacieux, il est sans bretelles se tient avec deux minuscules bouts de fil et le même pour le bas, facilement plus d’un des ses disciples ont fait battre leur cœur.

Sur l’image Anastasia Kvikto il vient juste de mettre “Maillot de bain“Il a également tagué l’entreprise qu’il promeut, car ses followers, comme d’habitude, lui ont donné plus de 200 000 likes, et quant aux commentaires, certains sont assez graphiques que par respect pour nos lecteurs, ils ne le sont pas. nous allons les mettre.

Grâce à sa silhouette qui ne lui rend pas justice d’être sur une photo que sur une vidéo, car si vous avez fait attention quand elle a eu l’occasion d’apparaître à la télévision, elle a l’air beaucoup plus audacieuse, cela aussi en grande partie parce qu’elle porte des robes assez proches du corps.

Même si quand Anastasia Kvikto Il a déménagé aux États-Unis, il ne parlait pas beaucoup anglais aujourd’hui, il se défend assez bien, apparemment il parle aussi très peu l’espagnol de quand il vivait à Miami, en Floride où il a appris à profiter de la culture latine, qu’il a dit qu’il aimait beaucoup surtout les rythmes.

Dans sa courte carrière elle a été comparée à une autre pourrait dire “partenaire” qui est aussi mannequin mais d’origine britannique, on parle de la belle Demi Rose avec qui elle ressemble beaucoup plus que Kim Kardashian, sur certaines photographies elles pourraient facilement passer pour des soeurs jumelles et c’est qu’ils ont coïncidé avec des regards similaires.

