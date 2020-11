Avec seulement un chapeau, Kylie Jenner apparaît sans vêtements sur son Instagram | INSTAGRAM

Il est bien connu que la femme d’affaires à succès Kylie Jenner, comme ses célèbres sœurs du clan Kardashian Jenner, ajoute des adeptes, des critiques et des photos complètement choquantes à chaque jour qui passe.

Avec plus de 201 millions d’abonnés sur Instagram seulement, la mondaine a posé d’une manière plutôt coquette, où elle peut difficilement être recouverte d’un grand Chapeau de plage, sans porter un seul article vestimentaire, et a répondu à un utilisateur qui l’a accusée d’avoir copié la pose pour l’image susmentionnée.

C’est vrai, la célèbre femme d’affaires Kylie Jenner a laissé ses millions d’abonnés sans voix sur son profil officiel de Instagram en partageant une photo sensuelle dans laquelle elle apparaît sans aucun vêtement, à l’exception d’un énorme chapeau qui couvre son visage des rayons du soleil et d’un fin bracelet qui orne une de ses chevilles, lui donnant une touche très sexy.

Comme d’habitude, elle n’a pas laissé grand chose à l’imagination et a montré son côté le plus découvert dans son réseau social, surprenant ses millions de followers car elle seule sait comment le faire, et c’est-à-dire qu’il doit être clair qu’il y a des d3snud0s aux d3snud0s, et sans aucun doute, celle-ci est assez artistique.

Dans l’image, qui n’accompagnait que la description «mode vacances», la belle et charismatique sœur cadette du «Klan» apparaît assise au bord d’une piscine avec ses jambes galbées croisées et avec son bras droit couvrant son buste, coiffée d’un grand chapeau qui avec sa chute couvre son beau visage.

Pour compléter sa tenue «Eva», Jenner porte ses ongles et ses ongles d’une couleur jaune foncé qui contraste avec sa peau bronzée et la rend tout simplement spectaculaire.

Il est à noter que la jeune femme d’affaires était en tournée pour promouvoir sa nouvelle marque de produits de soins corporels appelée «Kylie Skin», en plus de profiter de merveilleuses vacances accompagnées de sa famille de médias.

La petite Kardashian a loué un avion privé juste pour que sa famille et ses amis proches voyagent paisiblement ce week-end, environ en juillet de l’année dernière, pour commencer l’aventure.

C’est vrai, en bref, la plus jeune fille de Kris Jenner était en vacances aux îles Turques et Caïques avec sa petite fille Stormie qui avait à peine un an et demi, et un groupe d’amis, dont son inséparable Anastasia Karanikolaou. .

Bien que les fans de Kylie aient terminé la boîte de commentaires, mentionnant à quel point l’image est splendide et la complimentant en gros, il y a eu un court message d’un utilisateur, qui l’a accusée de plagier sa photo.

Il s’agit de l’influenceuse également et YouTube, Amanda Ensing, qui compte également un bon nombre de followers, même si elle est très loin du nombre élevé de Jenner, elle s’est consacrée à mépriser l’image de la femme d’affaires, considérant que c’était une image similaire à une autre téléchargé par lui en juin.

“Cette photo m’est trop familière”, a écrit Ensing dans les commentaires, nous avons donc pris la tâche de saisir le profil de l’influenceuse et nous avons pu voir qu’elle faisait référence à une image du 17 juin dans laquelle elle semble poser de la même manière. façon, dépouillé de tous vêtements, sur le sol et avec un chapeau de paille couvrant son visage.

Visiblement touché par les paroles d’Ensing, Jenner a répondu par le commentaire: “Vous n’êtes pas sur mon mur d’inspiration, mais j’ai été inspiré en regardant Pinterest”, ce qui a poussé les amis haineux de Jenner à attaquer rapidement l’instagrammeur moins connu, bien que certains ont essayé de la défendre en assurant que la jeune femme n’avait posté que pour plaisanter à ce sujet.