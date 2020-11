Avec seulement un haut turquoise, Celia Lora et sa belle façon de se rattraper | INSTAGRAM

La célèbre mannequin et désormais animatrice de l’émission, Celia Lora, est devenue l’une des femmes mexicaines les plus reconnues sur Internet et a créé plus de contenu en 2020 malgré son inattendu.

La célèbre fille d’Alex Lora, la chanteuse du groupe de rock mexicain El Tri, a été chargée de divertir des millions de personnes ces derniers mois grâce à sa participation à Rive d’Acapulco, où il est devenu célèbre et a réussi à obtenir d’autres programmes tels que El Consultorio del amor avec Celia Lora de MTV.

A cette occasion, la jeune femme a décidé de nous rappeler tout ce qu’elle fait et comment l’observer, cependant, ce qui attire le plus l’attention des internautes, c’est la façon dont elle l’a fait. l’annonce.

C’est vrai, le meilleur de tous était la façon dont il nous a raconté les choses, c’est une vidéo qu’il a enregistrée totalement en direct sur son compte. Instagram officiel, où elle discutait simplement avec la caméra tout en portant un haut de maillot de bain turquoise.

La mannequin connaît la grande attention qu’elle porte, alors son live a été vu par de nombreuses personnes qui lui ont toujours demandé ses salutations, elle n’a donc pas pu éviter de dresser la grande liste des villes et des pays où elle est le plus suivie.

La liste est composée de la Colombie, du Brésil, de l’Espagne, d’Israël, des États-Unis, de l’Inde, du Pérou et bien sûr du Mexique, d’où elle est originaire, mettant en avant ses fans à Monterrey, Guadalajara et Puebla, étant les endroits qui lui envoient le plus de messages.

Celia Lora a également une chaîne YouTube où elle fait des vidéos des sujets qui l’intéressent ces derniers temps, en se concentrant sur les messages qu’elle reçoit via les réseaux sociaux, puisqu’ils lui envoient des messages impressionnants et souvent désagréables, cependant, la belle jeune femme il le prend avec beaucoup d’humour et a même créé une section spécifique pour partager cette expérience avec nous.

Les fans de la belle mexicaine étaient plus qu’heureux de regarder sa vidéo, qui dure plusieurs minutes et a aidé beaucoup à passer un excellent moment en dehors du fait qu’ils ont découvert tout ce qui fonctionne ainsi que les dates et heures exactes pour pouvoir observez leur contenu, sans en manquer, car après l’avoir téléchargé, ils continuent à être appréciés en ligne.

En fait, Celia a déjà 2 pages de contenu exclusif où elle a un contenu totalement différent, tandis que sur une page il y a la possibilité de parler avec elle et de recevoir des photos, des vidéos et même des audios personnalisés, sur l’autre, elle a une variété quelque peu différente, donc si vous êtes un grand fan du pilote, nous vous recommandons d’essayer leurs abonnements.

Il est également important d’être à l’affût de Show News pour ne manquer aucune des nouvelles de la belle Celia Lora, qui a été en charge de se positionner comme l’une des mannequins préférées d’Internet, ainsi que de nous faire passer un excellent moment grâce à elle charisme, énergie et bien sûr grande attitude avec laquelle il a décidé de vivre et d’atteindre tous ses objectifs en dehors de travailler dur pour les atteindre.

Vous avez sûrement remarqué que Celia a fait la promotion de diverses entreprises et entreprises pour se faire connaître et ainsi être en mesure d’améliorer leur économie, c’est pourquoi elle reçoit également des messages de nombreux entrepreneurs du monde entier qui veulent s’aider avec elle pour s’améliorer financièrement. .

C’est un grand détail et un travail qu’il fait, mis à part tout le contenu qu’il nous donne chaque semaine.