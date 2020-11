Avec son ex! Lizbeth Rodríguez est surprise en train de jouer avec un autre homme | Instagram

La youtuber Lizbeth Rodríguez a surpris sur Instagram après avoir été capturée dans le plus heureux et avoir joué avec son ex-petit ami Taco Betancourt.

Dans la vidéo c’est pareil Lizbeth Rodriguez partagé sur son compte Instagram officiel, vous pouvez voir l’ancien couple de youtubers jouer jusqu’à toucher des mains, les rires et le contact entre Tavo Betancourt et la petite amie d’Estaban VillaGómez n’ont pas attendu.

Lizbeth Rodríguez était très concentrée sur le tour de passe-passe, tandis que les fans assuraient que le garçon de Babadabun la regardait avec des yeux de “mouton”.

Les internautes ont assuré que Tavo Betancourt Il n’a pas surpassé Lisbeth Rodríguez et beaucoup ont souligné qu’ils formaient un meilleur couple que celui de l’ancienne fille d’Exposer les infidèles avec son partenaire actuel, l’homme d’affaires Estaban VillaGómez; Ils ont profité du moment pour leur demander de redevenir un couple.

L’enregistrement disponible sur Instagram montre la belle Lizbeth Rodríguez vêtue d’une robe rouge avec un décolleté assez prononcé sur les jambes; d’autre part, Taco

Betancourt a choisi pour l’occasion de porter du noir avec une veste légère. Ils avaient tous les deux l’air plutôt beaux, était-ce un rendez-vous?

Lizbeth Rodríguez a partagé l’enregistrement en soulignant qu’il y a des choses qui ne changent jamais, va-t-elle parler d’amour entre eux?; mais il a essayé de délimiter la situation avec le hashtag “amis”.

Longtemps après leur rupture, Liz et Tavo ont commencé à être vus ensemble dans diverses vidéos pour Youtube, où la chimie et le flirt entre eux étaient encore les plus évidents.

Franchement, Tavo Betancourt a clairement indiqué qu’il adorerait revenir avec l’ex-fille Badabun et qu’il l’aime toujours; Lizbeth Rodríguez flirtait, mais n’a pas parlé des propositions du sauveteur canin.

Actuellement, la youtubeuse proclame aux quatre vents son amour pour Esteban Villagómez, un homme d’affaires de Badabun et avec qui, dans un premier temps, les internautes pensaient qu’il avait été infidèle à Tavo Betancourt.

Cependant, Liz a précisé que lorsque leurs images sont apparues en mode romantique, c’était plusieurs mois après la fin de sa relation avec Tavo. La mère d’Eros a précisé qu’elle n’avait pas été en mesure de rendre publique la fin de leur relation immédiatement car il y avait encore beaucoup de matériel enregistré en couple et de sortir et s’ils annonçaient qu’ils n’étaient plus ensemble et que ces vidéos émergeaient, ils confondraient encore le public à propos d’eux-mêmes. ils étaient ensemble.

Il y a quelques jours, la célèbre star de Tijuana a partagé une vidéo dans laquelle beaucoup pensaient qu’elle était infidèle alors qu’elle demandait à son petit ami Esteban VillaGómez fuir la maison dans le désespoir. Le petit ami de Lizbeth Rodríguez ne s’attendait pas à cet ordre et s’est demandé pourquoi il devrait se cacher, c’est alors que la célèbre beauté a souligné que son petit ami pouvait les trouver ensemble.

Apparemment, l’enregistrement était une blague, qui ne causait rien de drôle à Esteban, qui, avec un visage ennuyé, faisait remarquer qu’il le ferait avant que sa femme l’entende, retournant la blague à sa petite amie.

La belle youtuber se caractérise par son sens de l’humour et son caractère totalement naturel devant l’écran. Esteban a partagé un personnage clé dans ses histoires et vidéos Instagram; Mais qui monopolise toujours l’écran avec ses bons mots, c’est le petit Eros, le fils unique de la star des réseaux sociaux et qui s’est révélé très intelligent et charismatique.

Même le beau Eros a son propre compte Instagram malgré son jeune âge et ses fans adorent que le petit partage de belles expériences et des jeux sur Instagram.