Avec son nouveau look cheveux bleus, Karol G se retourne sur les réseaux sociaux | INSTAGRAM

La belle et talentueuse colombienne Karol G, à chaque fois qu’elle en a l’occasion, décide de partager une image avec l’intention de faire tomber ses fans amoureux, et cette fois, en plus de leur faire un bon cadeau, elle a surpris tout le monde avec un changement radical de look, prouvant que la couleur bleue lui va plutôt bien.

Comme prévu, la trilogie d’images partagée par l’interprète, Karol G, a fait monter la température dans des réseaux où des milliers de personnes étaient ravies de leur beauté naturelle, et avec votre nouveau changement.

Le changement de look que portait Karol G a fasciné et enchanté des milliers d’internautes, ainsi que ses fervents followers dans son compte officiel de Instagram, qui n’arrête pas de flirter avec lui dans la boîte de commentaires, et on ne peut pas imaginer à quel point sa boîte de réception de messages directs doit être pleine, tout cela grâce à son imposant et naturel s3nsual1dad.

La Colombienne a fait ressortir sa gentillesse exceptionnelle en utilisant uniquement son duo préféré de l3nc3r1a et une petite veste qui couvre à peine ses charmes, c’est pour une telle raison qu’elle a volé le souffle de ses fidèles fans.

D’air naturelle, elle était très ludique et coquette devant la caméra.De plus, en ajoutant que, l’interprète a fait un énorme changement dans ses cheveux, ce qui a surpris le public, car bien que ce soit quelque chose d’inattendu, ça a vraiment l’air très bien, nous pourrions facilement Dire que “La bichota” a gaspillé le s3nsualid @ d qui l’identifie dans sa publication, où elle a gagné l’affection de tous les amateurs de reggaeton et de ses divertissements.

Outre les détails de ses longs ongles emblématiques de la même couleur, et la façon dont elle pose, révélant subtilement ses sous-vêtements, ont sans doute fait transpirer plus d’une, en plus de montrer trop de peau, du fait de la façon dont elle était habillée. qui est assise, révélant parfaitement ses jambes voluptueuses et galbées, faisant haleter tout le monde.

Il convient de mentionner que, un autre des aspects qui a fait transpirer ses fans était le fait de sortir de sa langue lorsqu’elle s’est retrouvée à poser pour la série de photos de la publication, de cette manière, de même, la touche 3rót1co que l’artiste a donnée à La publication a conduit des centaines d’internautes qui ne peuvent pas croire à quel point Karol G peut être sexy.

Maintenant, parlons de ses cheveux, la célèbre artiste musicale, nous étions assez habitués à ses cheveux dans des tons bruns foncés et clairs, mais, cette fois, Karol G a décidé de donner une tournure totalement inattendue à la couleur, et les a teints en bleu, faisant complément parfait à votre tenue.

Face à ce changement radical, les commentaires de ses followers ont été rapides et, bien que la grande majorité l’ait remplie d’éloges, certains l’ont même comparée à un personnage d’anime, avec des commentaires tels que “Je veux être ton Goku”, et bien sûr, Les “haineux” sans fin ne peuvent pas être absents qui, au lieu d’accepter que Karol a l’air très bien, ont décidé de faire des commentaires négatifs à ce sujet, d’une manière très grossière.

La publication a rassemblé plus de 4 millions 200 mille “j’aime” jusqu’à présent, et a été publiée il y a à peine un jour, nous pensons que c’est l’une des publications les plus appréciées par le public adeptes de Karol G., en outre, les photographies mentionnées étaient accompagné de la phrase “toujours marié, des pieds aux fesses, car il se peut que vous me cogniez le cul”, qui fait partie de sa dernière chanson “Bichota”, sortie il y a deux semaines et en a déjà plus plus de 48 millions de vues sur YouTube, et a été vue 14 millions de fois sur Spotify.