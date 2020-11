Avec tout et les animaux! Kylie Jenner et Stormy se déguisent en Minions | INSTAGRAM

Il est bien connu que l’une des célébrations préférées de Kylie Jenner et de ses sœurs est Halloween, c’est ainsi qu’elles l’ont toujours laissé voir, soit sur leur émission de télé-réalité, soit dans leurs publications et histoires sur leur réseau social préféré: Instagram, et Ce que nous avons remarqué actuellement, c’est que cette émotion que la mondaine ressent pour les vacances est transmise à sa petite fille Orageux.

Donc, sans surprise, le “Klan” a jeté la maison par la fenêtre avec sa célébration tout compris cette année, de Kim Kardashian transformant sa maison en une toile d’araignée géante, à Kendall Jenner imitant Pamela Anderson dans l’un de ses rôles les plus emblématiques, tous les regards étaient rivés sur les comptes de réseaux sociaux de la célèbre famille lors de ces festivités de Halloween.

Et comme prévu, impressionnant comme toujours la jeune femme d’affaires Kylie Jenner, 23 ans, s’est assurée que sa petite (et bien-aimée sur les réseaux sociaux) fille Stormy, deux ans, passe le meilleur moment possible, on le sait aussi , qui avait déjà dit aux fans qu’elle et Stormi se déguiseraient en Les serviteurs lors d’une vidéo postée il y a quelques jours par la mondaine, où ils ont tous deux cuisiné à la manière d’Halloween.

Vous pourriez aussi être intéressé: King Cobra, Kylie Jenner est magnifique dans son costume d’Halloween

De toute évidence, il est prudent de dire que leurs tenues assorties n’ont pas du tout déçu, car elles étaient toutes les deux mignonnes et belles, mais, sans surprise aussi, Kylie a décidé de donner une autre tournure à la question, même en déguisant ses animaux de compagnie, qui doivent être mentionnés. ils avaient l’air adorables.

Le duo mère-fille portait des tenues de la série de films “Minions”, avec la petite Stormi vêtue d’un costume violet avec une tenue violette moelleuse amusante et la jolie mère Kylie à l’air glamour dans une tenue jaune Minion.

Kylie, Stormi a filmé son petit bébé se promener dans la jolie tenue aussi heureuse que jamais, ils passent tous les deux beaucoup de temps de qualité ensemble, passant du temps mère et fille, et ils sont très heureux et drôles chaque fois que la femme d’affaires partage des vidéos ou des photos avec elle petite.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il a également posté une photo de la fillette de deux ans avec la légende: “ma fille minion”, suivie d’un emoji coeur violet, et les fans ont rapidement commenté la jolie tenue de la petite fille, et c’est juste ça, elle est bien connue. que Stormi elle-même, est l’une des filles les plus célèbres du milieu.

A seulement 2 ans, elle a un très grand nombre de fans, et bien, comme prévu, ce sont les mêmes fans de sa mère, qui à chaque fois qu’elle partage un post de Stormi, recueille parfois encore plus de “likes” et de commentaires. Kylie elle-même, et elle est clairement une fille très tendre et très charismatique.

Bien que nous sachions également que Jenner n’est pas quelqu’un qui ne porte qu’une tenue d’Halloween, car Kylie a montré divers looks au cours de la semaine dernière et nous devons encore voir.

Par exemple, se retrouver avec ses amis, le magnat du maquillage et ses filles habillées en Power Rangers, avec Kylie époustouflante dans un costume rouge avec une perruque rouge vif, et donc respectivement les autres participants.

De même, la star éblouissante a également canalisé une version plus jeune d’elle-même alors qu’elle portait une tenue rétro avec sa sœur Kendall Jenner, et pour terminer les célébrations d’Halloween, Kylie a opté pour une tenue brûlante pour une fête d’Halloween, vêtue de fourrure. serpent et poster une photo comme “King Cobra”.