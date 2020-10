Avec tout et une queue!, Yanet García devient Gatúbela pour les réseaux | Instagram

Yaneth García a déplacé ses abonnés sur Instagram avec un costume en raison de la proximité d’Halloween, mais apparemment, ses projets ne se sont pas bien déroulés car elle a essayé de leur faire peur et ils étaient plus que ravis de sa beauté. Catwoman.

La belle ancienne émission Weather Girl of the Hoy a attiré l’attention de ses abonnés sur Instagram en partageant son costume de Catwoman et beaucoup disent qu’il est si parfait qu’il devrait donner vie à l’ennemi juré de Batman.

L’animatrice s’est apparemment déguisée pour une présentation télévisée, pour laquelle elle n’avait aucun scrupule sur les détails puisque l’ancienne Weather Girl a inclus des oreilles de chat dans son costume et un plus … Yanet Garcia elle a mis une jolie queue de cheval qui a volé l’attention de tout le monde.

Cela peut vous intéresser: Undo Yanet García!, Maribel Guardia est présumée en robe bleue

Yanet García portait un costume en latex noir avec des détails rapiécés, qui laissent ses formidables courbes se montrer à la perfection. Ses beaux cheveux lâches et ses lèvres couleur passion accompagnaient son regard: rouge.

La photo a été partagée il y a 18 heures et a dépassé les 400 mille réactions sur le célèbre réseau social de l’ancien Présentatrice météo.

BOO !!!! , a écrit la belle célèbre à côté de la photo qui n’était pas du tout terrifiante.

Les compliments, les bisous, les emojis de feu, les cœurs et autres n’ont pas attendu dans la boîte de commentaires de la belle fille de fitness.

«Quelle colotaaaaa », «Une si belle chose », «GATWOMAN» ❤️ ❤️, n’étaient que quelques-uns des nombreux commentaires que Yanet García a reçus.

Yanet Garcia Il a acquis une énorme renommée à la télévision grâce à sa figure sculpturale et à sa façon de donner la météo au programme Hoy, où il a même été lié de manière romantique à l’un des animateurs Raúl Araiza. La belle Weather Girl a été identifiée comme responsable du divorce d’El Negrito et un célèbre magazine de potins a affirmé qu’ils avaient une relation amoureuse.

Pour mettre de côté ces rumeurs et souligner qu’il n’y a qu’une belle amitié entre Yanet et Raúl, la production du programme Hoy a organisé une surprise pour la belle fille le jour de son anniversaire. Raúl Araiza n’a pas arrêté de la flatter ainsi que les autres et l’a rapprochée de ce qui serait sa surprise d’anniversaire, son partenaire actuel, Lewis Howes, est sorti d’une énorme boîte.

Raúl Araiza a plaisanté sur les rumeurs et a précisé que le vrai homme dans la vie de la fille de fitness est Lewis. Quelque temps plus tard, l’animatrice et actrice de 29 ans a quitté le programme, disent-ils en raison de la fin de son contrat.

Après cela, Yanet García a déménagé aux États-Unis aux côtés de Lewis Howes cherchant à perfectionner son anglais pour ouvrir ses voies professionnelles.

Mais cette belle fille a montré que la beauté n’est qu’un complément et qu’il est très important de nourrir l’esprit, c’est pourquoi elle suppose qu’elle étudie la nutrition.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Outre tous ces talents, Yanet Garcia Elle est généralement une consultante en conditionnement physique complète et motive ses adeptes à atteindre leurs objectifs en termes de transformation corporelle; il partage souvent des routines d’exercices sur ses réseaux sociaux.

Quelque chose qui a été très controversé, c’est qu’il y a ceux qui disent que la courbe la plus célèbre de l’ancienne Weather Girl n’est pas naturelle, puisqu’ils considèrent son teint assez mince pour ce volume; À ce sujet, Yanet a partagé des images de son passé où elle a l’air assez mince et s’assure que son énorme changement a été grâce à l’exercice et à un mode de vie sain.