Avec très peu, Kim Kardashian pose avec sa nouvelle collection de vêtements

Comme nous en avons déjà parlé, Kim Kardashian West a été totalement occupée par ses affaires pendant toute cette période d’enfermement social, elle a réussi à profiter du temps à la perfection.

A tel point que la femme d’affaires et mondaine s’apprête à la lancer nouvelle collection de maquillage, sous sa marque personnelle: KKW Beauty, ainsi que, elle a fait une mise à jour de sa ligne de sous-vêtements, et de la même manière, à travers ses histoires, elle nous a montré une incroyable surprise, qui a paralysé tout le monde .

Allons au début Kim Kardashian, Elle nous a bombardés d’histoires de son profil officiel sur Instagram, nous montrant tous les produits qui seront disponibles à partir de ce 21 octobre prochain, de la même manière, l’avocate a donné un bref aperçu de l’incroyable box où sont distribués les nouveaux rouges à lèvres, parfaitement logé.

De plus, pour nous montrer les nouvelles poudres translucides, enlumineurs et autres produits exclusifs de sa marque, il nous a confié la tâche de partager avec joie un peu ce qu’était sa séance photographique, pour pouvoir décider quelle serait l’image représentative de la nouvelle collection.

Des images qui sont complètement tombées amoureuses des téléspectateurs, eh bien, il ne fait aucun doute que Kim sait parfaitement faire toutes les activités qu’ils font, car il est bien connu que poser n’est pas aussi facile qu’il y paraît et la mondaine, le fait comme si elle était née le sachant faire.

Nous ne parlerons pas en détail de ces photographies, eh bien, nous attendrons que vous en postiez au moins une, pour pouvoir y consacrer toute l’attention qu’elle mérite, car, vraiment, ce sera quelque chose d’éblouissant.

N’oublions pas, la surprise que Kim a révélée hier après-midi, en compagnie de sa meilleure amie depuis des années, Paris Hilton, avec qui elle a collaboré pour créer ces vêtements authentiques, dont on sait avec certitude qu’ils deviendront un succès retentissant.

Dans les images que Kardashian West a partagées dans ses histoires, nous pouvons parfaitement apprécier une étagère, qui a divers vêtements suspendus, dans des tons très neutres, des vêtements de toutes sortes, des hauts aux blazers, des pantalons et des pantalons, cependant, ce qui a causé la fureur totale était le tissu en peluche de chacun de ces vêtements.

Par la suite, la célèbre femme d’affaires a fait trois publications portant fièrement un vêtement qui au début des années 2000 était totalement un succès, qui est devenu une icône de la mode totale.

Une vidéo en compagnie de Paris Hilton, une photographie recréant une photographie emblématique portant cette tenue de tailleur-pantalon et enfin, une série d’images posant avec la tenue et sa meilleure amie, ont fait en sorte que Kim et Paris soient actuellement sur toutes les lèvres, à la fois Les internautes, figures importantes de l’industrie de la mode.

Et directement dans la nostalgie des jeunes filles de 2000, elles ont posé avec la nouvelle collection de velours, qui s’appelle “SKIMS”.

Il faut noter qu’il s’agit de la deuxième collaboration de travail qu’ils ont faite en plus de 10 ans, car depuis que Kim était son assistante et que Paris brillait sur l’émission de télé-réalité “The Simple Life”, diffusée de 2003 à 2007, il n’y avait pas eu retravaillé ensemble.

Ce programme a marqué les débuts de Kim dans des émissions de télé-réalité, où elle a fait quelques apparitions en jouant pour ce qu’elle était: assistante personnelle et styliste à Paris Hilton, après ce premier travail ensemble, Paris et Kim Kardashian, amis depuis l’enfance. Ils avaient des différences qui les ont amenés à se distancer pendant plus de 10 ans.

Et quand on pensait qu’une réconciliation n’allait pas être possible dans leur histoire, il y a deux ans, ils se sont revus et depuis, ils n’ont cessé de se louer.