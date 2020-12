Avec un arc rouge, Joselyn Cano et Kylie Jenner sont un super cadeau | INSTAGRAM

Vous rencontrerez sûrement ces deux incroyables mannequins professionnels, Joselyn Cano et Kylie Jenner, qui ont quelque chose en commun; les deux sont un excellent cadeau pour leurs fans ce Noël portant seulement un Arc rouge.

Cette fois, nous aborderons deux photographies que nous avons pu voir de Kylie Jenner utilisant un grand nœud rouge pour la couvrir breloques et seulement cela, laissant tout le reste à l’air libre, ravissant bien sûr les élèves de tous ces adeptes qui l’aiment tant.

Pendant la photographie Celui de Joselyn Cano est assez similaire à celui du membre mondain de la famille Kardashian Jenner, bien que dans la version californienne, son chignon soit beaucoup plus petit que celui de la mère de Stormy.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Rencontrez Jem Wolfie, ami de Joselyn Cano, un chef qui a révolutionné

Il semble que plus il y a de célébrité, plus son arc est grand, car si nous faisons le bon calcul, la mondaine compte 200 millions d’adeptes en instagram, tandis que Jocelyn seulement avec 12 millions, une différence incroyable car il est à noter que le petit Jenner est l’une des personnes avec le plus d’attention au monde et avec une meilleure économie par rapport à toute autre.

La différence est écrasante et peut également être vue dans des publications comme les publications, Joselyn Cano en a 300 mille et Kylie Jenner en a 3 millions, des chiffres qui pourraient être encore plus élevés, mais à de nombreuses reprises, les personnes qui la suivent ont tendance à manquer certaines photos. et ils ne réagissent qu’à ceux qui apparaissent au début.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE JOS

Malgré le fait qu’elles soient très différentes en tant de nombres, les deux jeunes femmes se ressemblent trop, elles aiment toutes deux beaucoup le mannequinat et être entrepreneures, et plus particulièrement dans la vente de produits, en fait les 2 se sont concentrées sur le fait d’être créatrices de les femmes de divertissement et de vente, même si la spécialité de Jenner est le maquillage et celle de Cano est le maillot de bain.

De nombreux internautes considèrent que pour Kylie, cela aurait pu être beaucoup plus facile d’y arriver, car elle vient d’une famille de médias et a été impliquée dans plusieurs scandales mentionnés à travers le monde, tandis que Joselyn est partie du bas, essayant son meilleur rêve et pour bien sûr, travailler pour atteindre ses objectifs et y parvenir en montrant qu’elle le peut aussi.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Pour cette raison, nous ne considérons pas que l’un ou l’autre des deux soit meilleur, mais plutôt qu’ils sont différents et tous deux ont de grandes forces dont ils ont pu profiter pour avancer dans leurs carrières qui, bien que très similaires, ont leurs particularités.

Pour cette raison, Joselyn continuera à s’efforcer chaque jour de continuer à grandir et Kylie continuera de faire plaisir à ses fans tranquillement dans le confort de ses millions.

Jos a partagé avec nous à plusieurs reprises les voyages qu’il fait très luxueux et pleins de confort, ainsi que l’appartement qu’il a réussi à acheter celui qui a l’une des plus belles vues que nous ayons vues, presque tout le panorama depuis ses fenêtres est l’océan.

Nous vous recommandons de continuer à regarder Show Cano afin de ne manquer aucune des nouvelles de ces belles jeunes femmes d’affaires et mannequins, qui sont super concentrées sur leurs fans et désireuses de les chouchouter au maximum avec des images que vous ne voulez sûrement pas manquer.