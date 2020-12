Avec un arc rouge, Maribel Guardia rejoint Kylie Jenner et Joselyn Cano | INSTAGRAM

La vérité est que la costaricienne de 61 ans, Maribel Guardia, ne demande absolument rien aux jeunes célébrités d’aujourd’hui, car malgré son âge, elle a toujours l’air plutôt bien, voire meilleure que beaucoup de jeunes de 20 ans.

De même, il a maintenu sa mince et une silhouette saine, totalement enviable, le tout basé sur beaucoup d’efforts et de dévouement dans ses routines d’exercices intenses dans la salle de sport, couplés à de grands sacrifices lors du choix de sa nourriture, nous pouvons donc dire que sa silhouette sculpturale est totalement naturelle et jusqu’à présent il n’a pas été aidé avec le scalpel.

D’autre part, nous avons les beaux top models d’Instagram, tous deux entrepreneurs à succès, totalement indépendants, aimés du public et étant un exemple de nombreuses jeunes femmes, Joselyn Cano et Kylie Jenner, qui rassemblent des millions et des millions de followers sur le célèbre réseau social.

Eh bien maintenant, ce trio de belles femmes a quelque chose en commun pour ces prochaines soirées, les trois sont un super cadeau pour leurs fans, portant de gros nœuds rouges, faisant allusion à celles présentes sous le pinito de Noël.

Bien que, il y a quelques semaines, nous ayons pu combiner et comparer (dans le bon sens) les photographies des célèbres mannequins Instagram, cette fois, nous ajouterons la charmante image de Maribel Guardia, montrant qu’elle n’est pas loin derrière pour ravir l’élève de ses followers il s’agit.

Kylie Jenner est apparue de son profil, portant un gros noeud rouge pour couvrir ses charmes et seulement cela, laissant tout le reste à la vue de tous les spectateurs qui décident de se divertir en utilisant la célèbre application d’instantané, et bien sûr, la mère de Stormi est elle s’est occupée de ravir les regards de tous ses disciples qui l’aiment tant.

D’un autre côté, nous avons la fantastique photo de Joselyn Cano, qui est assez similaire à celle de la sœur cadette de Kardashian Jenner, même si dans la version californienne son chignon est petit si on le compare à celui que Kylie a décidé d’utiliser.

Pendant ce temps, dans le cas de Maribel, il s’agit d’un arc différent, qui est uniquement dédié à couvrir ses attributs avant, car, en réalité, c’est le support de son maillot de bain deux pièces, qui est fait avec cette figure particulière, très adapté aux dates de décembre, on peut également voir que le bas du bikini de Guardia est du même ton, réussissant à ressembler à un cadeau de Noël authentique et très mignon.

Bien que le public des trois beautés en question soit peut-être très différent en termes de goûts, les trois se vantent d’être très différents, mais ils ont des détails importants en commun, qui les ont positionnés à la place dans le monde. qui sont actuellement.

Et c’est que, vraiment les différences vont en termes de nombre d’adeptes, la vérité est que ce trio de beautés est trop similaire, les trois ont montré à d’innombrables occasions qu’elles aiment le mannequinat comme étant des entrepreneurs et des femmes totalement dévouées à leur travail.

Bien que Joselyn et Kylie soient plus entièrement dédiés à la vente de produits, puisqu’ils se sont concentrés sur le divertissement et les vendeurs, bien que la spécialité de Jenner soit le maquillage et les maillots de bain de Cano, pour leur part, le divertissement qui Maribel a créé des es basées sur le jeu d’acteur, la musique, la danse et bien sûr, leurs séances photo respectives, ainsi que la réalisation de programmes télévisés.

Il ne fait aucun doute que chacune de ces femmes brille d’une manière incomparable, sans éclipser la luminosité des autres, elles sont donc des modèles totaux pour leurs adeptes respectifs, qui à chaque occasion ils leur ont laissé voir tout leur amour et merci d’être là, avec des réactions dans leurs publications et partager et consommer leurs contenus respectifs.