Avec un costume de Catrina, Ángela Aguilar ravit par sa beauté | Réforme

La belle chanteuse Angela Aguilar Il a surpris ses millions de followers sur les réseaux sociaux après avoir partagé une photographie vêtue d’un costume de catrina en hommage à la journée spéciale des morts qui sera célébrée très prochainement.

La belle et talentueuse chanteuse régionale mexicaine a fait soupirer ses millions d’abonnés sur Instagram et ils l’ont remplie de compliments en s’exhibant comme jamais auparavant dans une belle robe mexicaine.

Angela Aguilar séduisante et divine pour ravir l’élève de ses fidèles adeptes qui n’hésitent jamais à exprimer leur admiration et lui faire savoir à quel point elle est belle avec son sens impeccable de la mode qui à plus d’une occasion a laissé de nombreuses personnes sans voix.

Depuis son compte Instagram officiel, la chanteuse de 17 ans nous a montré que son amour pour le Mexique est grand et que Angela Aguilar il a su adapter les motifs et les costumes typiques à son style.

Il n’est donc pas surprenant qu’elle ait repris l’esthétique mexicaine pour créer un look Mu3rtos Day digne d’un éditorial de mode.

Angela a partagé deux photographies où elle porte un maquillage de Catrina qui marque son beau visage, en plus les vêtements correspondaient à toute la scénographie qu’elle montait pour donner son portrait dramatique.

Au Mexique, nous annulons la mort avec nostalgie et douceur. J’adore la tradition de # ElDíaDeMu3rtos parce que nous célébrons avec beaucoup d’amour tous nos êtres chers qui ne sont plus physiquement avec nous, mais qui peuvent toujours rester dans nos cœurs et dans nos mémoires », écrit-il dans la publication.

Cette fois, elle a choisi de porter un corset rouge, une jupe longue multicolore et des boucles d’oreilles XL qui étaient vraiment incroyables avec toute cette mise en scène.

Cependant, s’il y a quelque chose qui nous a laissé demander plus, c’est le travail incroyable derrière ses cheveux, car bien qu’elle ait une coupe bob très marquée, on peut apprécier sur les photographies de longues tresses qui sont le travail de très bonnes extensions de kanekalon.

Les photos ont été partagées sur son compte hier et la première a jusqu’à présent plus de 300 mille likes, tandis que la deuxième publication a également presque le même nombre et des milliers de commentaires de ses followers.

Le plus précieux “,” Sortez le remix de Llorona “,” Guapísima “,” Hermosaaaa “,” Vous êtes si parfait “,” Merci d’être ma plus grande idole, merci d’exister “,” Simplement magnifique !! “,” Vous êtes si parfait! ” vraiment magnifique », étaient certains des commentaires.

Voilà comment pour la petite fille de Pepe Aguilar, la célébration du jour des morts est l’une de ses préférées et c’est pourquoi, année après année, il s’efforce de rendre son offrande vraiment belle.

Pour cette année, Angela a demandé à son frère Leonardo de lui faire une structure avec des roseaux pour faire une arche qu’elle alignerait plus tard avec une fleur de souci.

En plus de cela, la chanteuse a partagé avec ses followers chacun des éléments qu’elle placerait dans sa grande offrande pour cette journée spéciale et a bien sûr révélé le sens de chacun d’entre eux.

En fait, c’est à travers une vidéo que le chanteur a montré tout cela et donne également une recette rapide pour faire un bonbon à la citrouille qui est traditionnel à cette époque et est également placé dans l’offre.

La petite fille de Pepe Aguilar a dédié son autel de la mort à son célèbre grand-père, le chanteur et acteur Antonio Aguilar.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Antonio Aguilar a perdu la vie en 2007 à la suite de complications d’une pneumonie, qui était contrôlée, mais qui a conduit à une image d’épuisement aigu et qui a affecté sa fonction rénale et pulmonaire.

