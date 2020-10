Avec un déguisement d’horreur, Lizbeth Rodríguez donne des conseils pour jouer | Istagram

La youtuber, l’influenceuse et personnalité Internet Lizbeth Rodríguez a partagé une vidéo impressionnante, dans laquelle elle a donné des cours ou des conseils pratiques mais courts pour recréer un costume ou un personnage.

Entendre le nom de Lizbeth Rodriguez immédiatement certains internautes le social avec Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza, ceci en raison du conflit dans lequel ils étaient impliqués à la suite de l’hôte de “Secrets” révélant certaines conversations et accusant le youTuber d’avoir été infidèle à l’ancienne beauté.

Que de nombreux internautes le veuillent ou non à la suite de ce conflit, tant Juan de Dios Kimberly que Lizbeth ont commencé à être encore plus reconnus, malgré le fait qu’il s’agissait d’un controverse Cependant, on pourrait dire qu’elle a fini par être un peu plus affectée que les deux chanteurs était Lizbeth Rodríguez elle-même, car elle a reçu de grandes critiques et des commentaires négatifs constants à son égard.

Aujourd’hui, elle est une grande personnalité des médias sociaux qui s’est progressivement imposée et est également devenue une excellente femme d’affaires, avec un baccalauréat en théâtre, elle a montré qu’elle pouvait jouer n’importe quel personnage et recréer certaines scènes que nous avons vues dans son compte Tik Tok à certaines occasions dans ses courtes vidéos.

La vidéo qu’il a partagée il y a deux jours apparaît vêtue d’une tenue extrêmement frappante, bien qu’elle soit d’une seule couleur, elle porte un corset et une jupe car une sirène, en plus de longs gants, toute la tenue est en noir et accompagnée Elle avait également une perruque blanche et étonnamment utilisé des pupilles blanches et noires «fantomatiques», qui la font ressembler à un fantôme.

Un point clé mentionné par l’hôte et YouTube est que chacun des détails du personnage que vous souhaitez jouer compte et est peut-être l’élément le plus important de votre performance, car ce sont les petits détails qui donnent à toute performance une apparence plus réelle.

Lizbeth a commencé à donner quelques conseils aux personnes qui voulaient interpréter un personnage, interpréter n’importe quel personnage, scène ou situation, d’abord un examen exhaustif des caractéristiques essentielles doit être fait, non seulement de la scène mais du personnage afin de le représenter dans un correct et être une copie conforme.

Quel est votre préféré pour incarner un personnage n’est pas une description facile qui accompagne dans sa publication

Lizbeth Rodríguez compte 11800000 abonnés sur son compte officiel Instagram, elle est devenue une personnalité Internet à part entière et une personne imprudente, car elle dit généralement des choses car elle pense qu’elles ne sont pas pour rien, elle est une amie de la présentatrice de télévision et aussi une avocate Laura Bozzo .

On pourrait dire que le début de sa carrière a été grâce à la société Badabun, où elle était en charge du programme “Exposer les infidèles”, d’où sa renommée a commencé à un tel degré qu’elle a été plus tard connue sous le nom de “Badabun girl” malgré le fait que le l’entreprise hébergeait plus de youtubeurs et d’influenceurs.

Elle était pratiquement l’image de l’entreprise pendant un certain temps, malheureusement son histoire s’est terminée et elle a dû prendre sa retraite pour commencer sa propre carrière, heureusement elle s’était déjà fait un nom et a réussi à avancer immédiatement.

Le projet le plus récent auquel l’Influenceur participera sera dans “Barak l’expérience” est une émission de télé-réalité d’horreur qui n’avait pas été réalisée dans le monde entier.

Lizbeth Rodríguez sera aux côtés de Celia Lora et de quatre autres influenceurs de tout le Mexique, pendant 10 jours, ils joueront certains jeux “ésotériques et paranormaux”. Ce sera sûrement quelque chose d’assez intéressant, cela commencera le 23 octobre et se terminera le 2 novembre, ce sera en direct pendant 24 heures sur 24, mais pour y accéder, vous devrez acheter votre billet.

