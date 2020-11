Avec un doux baiser, Demi Rose souhaite à ses fans un bon dimanche | INSTAGRAM

La belle mannequin britannique, Demi Rose, se soucie beaucoup de ses fidèles followers alors ce dimanche elle s’est consacrée à leur souhaiter une belle journée en leur envoyant un doux baiser qui ne pouvait pas passer inaperçu sur les réseaux sociaux.

Comme nous le savons, la jolie fille est de retour de son long voyage d’un mois Les Maldives, ce pays paradisiaque dans lequel elle était en vacances avec ses plus belles amies mannequins, qui l’accompagnaient à tout moment et rendaient son voyage beaucoup plus beau grâce à leur compagnie.

Cette fois, nous aborderons la vidéo où il nous a envoyé un doux baiser pour nous souhaiter un bon dimanche car comme nous le savons l’essentiel de son excellent contenu se place dans ses histoires, un lieu où il nous rapproche un peu plus de sa vie personnelle.

C’est là qu’il place de nombreuses vidéos pour ses fidèles followers qui apprécient tout à fait le grand contact qu’il entretient avec eux, car il cherche à les tenir au courant de ce qu’il fait et accessoirement à les chouchouter de différentes manières.

En ce moment, il se repose après son long voyage donc il a été un peu inactif sur son Instagram en téléchargeant très peu de vidéos, mais sans oublier ses fans qui sont au courant de tout ce qu’il fait.

La belle Demi Rose apprécie également la qualité de sa maison, en fait pour le moment elle essaie de ne pas trop sortir pour éviter toute situation négative car comme nous le savons, la situation de la planète et les infections ne sont pas ce que nous aimerions tous, c’est pourquoi Demi a annulé plusieurs de ses voyages.

Le temps qu’elle a passé aux Maldives a été très positif tant pour le modèle que pour le pays, puisque la réactivation économique a été plus active et plus rapide, reflétant ainsi la grande puissance des influenceurs et des réseaux sociaux.

Demi Rose essaie d’être la fille la plus détendue que vous ayez jamais rencontrée dans votre vie, nous trouverons donc continuellement qu’elle publie des images avec des mots inspirants ainsi que certaines qui cherchent à transmettre la paix qu’elle a.

Le maquillage est quelque chose d’important dans la vie de Demi Rose, alors même pour nous envoyer un petit bisou, elle s’est consacrée à se réparer un peu pour ne pas manquer l’occasion de faire quelque chose pour nous.

Hier encore, Rose était chargée d’annoncer qu’elle avait disponible un tirage au sort pour un voyage aux Maldives, qui comprend également 3000 $ en espèces, pour participer, il vous suffit de suivre les comptes qui sont étiquetés dans la publication et de suivre leurs instructions.

Tant d’attention a été gagnée en étant à cet endroit qu’elle a été contactée par une agence de voyage pour réaliser ce concours, dans lequel elle est prête à nous chouchouter de cette manière, nous emmenant dans ces endroits paradisiaques où elle créait du contenu pour nous.

Sa maison fixe est à Ibiza, l’île espagnole de la fête où elle vit et a son appartement, dans lequel elle est accompagnée de son chiot et de son chaton qui s’entendent à merveille et tiennent compagnie à la belle fille.

Demi Rose n’a pas gagné tout cela du jour au lendemain, car elle travaillait dur pendant des années en étant très constante et n’abandonnant jamais toujours les yeux vers ses objectifs et faisant de son mieux sans attendre qu’elle tombe du ciel, c’est pour cette raison que Il a réussi à atteindre ses deux objectifs.