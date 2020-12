En maillot de bain à Noël, Alexa Dellanos n’a pas pu couvrir ses charmes | INSTAGRAM

La belle mannequin, Alexa Dellanos a passé un excellent Noël, même si elle n’a pas pu couvrir ses charmes grâce au fait qu’elle utilisait un tout petit maillot de bain qui ne pouvait pas avec toute sa beauté et qui a d’ailleurs beaucoup choyé ses fans. Instagram.

Comme d’habitude, Alexa Dellanos a préparé une photographie incroyable dans laquelle sa beauté était au centre de l’attention, cependant, étant Noël Elle a décidé de le faire un peu différemment et comme cadeau, car elle sait que ses abonnés méritent cela et bien plus encore pour la soutenir autant dans leurs réseaux.

Et c’est grâce à eux qu’Alexa a un rôle très important dans le monde de influenceurs, se positionner comme l’une des favorites et surtout l’une des filles qui sait le mieux poser en maillot de bain, pour laquelle elle est bien connue.

Vous pourriez également être intéressé: Bonbons exquis, Alexa Dellanos conquiert Noël et les fans

Une photographie on peut voir Alexa Dellanos poser avec un tout petit maillot de bain noir qui a rendu sa photo assez risquée, sans toutefois atteindre la limite établie par la plateforme car comme on le sait, le plus important doit être couvert pour éviter la censure.

Cependant, les fans ont été laissés la bouche ouverte pour voir comment ses grandes courbes se démarquaient dans la pièce de divertissement publiée sur son compte officiel, dans laquelle ses fans ont accès à ses plus belles pièces de divertissement sélectionnées par elle-même et à quelques histoires dans où il les a rapprochés un peu plus de sa vie personnelle.

Malgré le fait que cette année 2020 n’était pas comme l’avait prévu Alexa Dellanos, si elle avait l’occasion de faire beaucoup de choses, elle vous aimait comme voyager, faire du shopping, etc.

En fait, sur sa dernière photo, vous pouvez le voir faire du shopping vêtu d’un pantalon en jean et d’un chemisier blanc avec lesquels les plus beaux citoyens brillent toujours et sont prêts pour une autre aventure.

Le petit ami d’Alexa Ale Monopoly est chargé de prendre nombre de ses clichés, tant de gens se demandent si elle ne sera pas jalouse quand tout le monde la regarde, cependant, il a avoué que non depuis qu’il est très en sécurité et l’aime. , pour lequel il l’accepte avec tout ce qu’il comprend.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Dans son profil et ils se sont avérés être un très beau couple qui se complète puisqu’elle l’aide aussi beaucoup à prendre des photos des oeuvres d’art qu’il réalise.

Il semble qu’Alexa et Alex se sont bien amusés car nous avons pu voir des histoires dans lesquelles ils sont très heureux et surtout elle, qui n’arrête pas de chercher jolie pour la caméra sachant qu’il y a beaucoup de gens qui la regardent là-bas la soutenant dans sa carrière de mannequin.

Depuis qu’elle était très jeune, Alexa savait déjà qu’elle voulait être mannequin, elle était très petite, Alexa savait déjà qu’elle voulait être mannequin, et le fait que sa mère soit si célèbre l’a aidée un peu, même s’il convient de mentionner qu’elle a fait un effort pour générer sa propre renommée et même ouvert une chaîne YouTube pour commencer à partager à quoi ressemble une journée de sa vie pleine de séances photo.

Il ne fait aucun doute qu’elle nous manque, elle continuera à livrer de belles photos de Lomas, nous vous recommandons donc d’être au courant de Show News pour que vous ne manquiez aucune de ses actualités et curiosités.