Avec un maillot de bain star, Jem Wolfie montre ses charmes | Instagram

Le modèle australien Jem Wolfie Il ne fait aucun doute qu’il est un personnage extrêmement intéressant sur les réseaux sociaux, car sa beauté est inégalée et bien sûr digne d’admiration, puisqu’il laisse plus d’une personne en train de baver pour toujours.

Le chef, ancien basketteur professionnel et mannequin, a amassé une fortune grâce au succès de ses vidéos de fitness.

Cependant, ses photographies sensuelles sont également très réussies, dans lesquelles son corps étonnant joue un rôle assez fondamental.

Et est-ce que le mannequin australien Jem Wolfie a fait sensation sur les réseaux sociaux et non seulement pour sa beauté mais aussi pour son talent en basket, au point que ses vidéos sont comparées à la formation de l’américain Stephen Curry, star du Golden State Warriors.

Cependant, la jeune femme de 29 ans s’est retrouvée en grande difficulté avec le géant des médias sociaux après avoir partagé de nombreuses photos sensuelles, violant ainsi les directives de la communauté.

Il semblerait qu’en début d’année, Instagram ait encore durci les règles concernant les contenus affichés sur son réseau social et en fait l’une des premières était la brésilienne Suzy Cortez, et c’était aussi au tour du mannequin Jem Wolfie, d’être assez érotique dans ses photographies.

C’est ainsi que malheureusement l’influenceuse, originaire de Perth, en Australie, a perdu 2,6 millions d’abonnés il y a quelques semaines, après que le célèbre réseau social l’ait licenciée pour «enfreindre nos règles».

Nous avons supprimé ce compte pour avoir enfreint nos règles à plusieurs reprises », a déclaré un porte-parole de Facebook, propriétaire d’Instagram, à The West Australian.

Mais tout n’est pas triste, car Wolfie a décidé de garder une partie de son contenu derrière un mur payant pour les influenceurs et de facturer aux abonnés un abonnement mensuel pour les vidéos et les photos, donc si vous voulez continuer à voir le contenu de celui-ci, vous devez vous rendre sur sa page Only Fans.

D’un autre côté, ses fans sont tellement attachés à elle qu’ils ont partagé du contenu sur elle chaque jour dans des comptes alternatifs du modèle, c’est ainsi qu’ici à Show News nous pouvons continuer à vous ravir avec ses photos.

Cette fois, nous parlerons d’une photo qui a été partagée il y a quelques semaines où vous pouvez voir Jem tout en arborant un maillot de bain deux pièces sexy avec un imprimé drapeau américain.

En revanche, l’Australienne, qui est monitrice de fitness, a déclaré qu’elle était amoureuse du sport des cerceaux, cependant, une blessure au genou, à 17 ans, l’a forcée à prendre sa retraite.

“Le ballon c’est ma vie, ça me donne une incroyable sensation de liberté quand je joue”, confesse-t-il dans une interview à ‘Nuts & Bolts Sports’.

Et comme prévu, elle est une grande fan de certains des plus grands, tels que Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James, mais elle préfère et reste avec l’ancien joueur des Chicago Bulls, même si elle doit choisir une équipe aujourd’hui. , opte pour les San Antonio Spurs.

“J’ai commencé à jouer au basketball à l’âge de 10 ans dans la Western Australian Basketball League (WABL). J’ai aussi joué au tennis, beaucoup de natation ainsi que le MMA.”

Il ne fait aucun doute que la blonde sexy aux lèvres provocantes et aux courbes à couper le souffle a parfaitement su se faire une place dans le cœur des fans, qui ne ratent pas l’occasion de vanter ses attributs et la vérité est que les raisons ne manquent pas.

Et c’est qu’en plus d’être belle, elle est aussi très ingénieuse, car comme nous l’avons déjà mentionné, après avoir subi une grave blessure au genou, elle ne voulait pas être laissée pour compte et a décidé de créer sa propre marque d’aliments sains, Good Eats, et pour laquelle elle est encore plus célèbre.