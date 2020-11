Avec un mannequin argentin! Luis Miguel crée sa romance | AP

L’interprète de “The Unconditional”, Luis MiguelRécemment, il a été surpris en train de marcher dans la ville de Miami avec une belle femme d’origine argentine, qui en est venue à penser qu’il créait une romance.

Une fois de plus, El Sol de México est revenu pour donner quelque chose à parler dans le domaine de l’amour, car on suppose qu’il est en train de créer un nouvelle conquête.

Et c’est que selon divers médias, Luis Miguel a été capturé à Miami et quelques photographies de la dame en question, qui porte le nom de Mercedes, ont été révélées sur les réseaux sociaux.

Il convient de mentionner qu’elle a été liée à la chanteuse mexicaine car elle montre généralement le cor de la chanteuse dans certaines de ses publications.

De plus, les personnes proches de Luis Miguel Que l’interprète est “Bose horn” avec une charge avec elle partout, en plus du fait que le couple passe le meilleur moment à Miami.

Jusqu’à présent, Luis Miguel n’a donné aucun indice sur cette romance, cependant, il n’est pas sorti pour nier l’information, même s’il convient de noter qu’il a toujours été discret sur les questions d’amour.

La vérité est que si quelque chose est bien connu, c’est que l’un des points faibles de Luis Miguel Elles ont toujours été de belles femmes, puisque dans sa vie elle a connu de multiples relations amoureuses, certaines plus sérieuses que d’autres, cependant, elle a toujours été entourée de femmes.

En revanche, il a été annoncé que Luis Miguel était l’un des premiers à rencontrer l’actrice Adela Noriega et a cédé à ses charmes pour ce qu’ils révèlent prévu de lui verser un montant qui proviendrait sans aucun doute de la chanteuse.

Comme vous vous en souvenez peut-être, ces derniers mois, la vie de l’actrice Adela Noriega, qui était à l’époque l’une des plus recherchées du show business, a pris une grande importance.

Sa vie a été pleine de controverses et de rumeurs, en fait l’une d’elles souligne que Luis Miguel a cherché à avoir le visage de la co-star de “Quinceañera” dans l’un de ses clips vidéo et qu’ils révèlent qu’il y avait un lien fort entre Noriega et Luis Miguel .

Alors que certaines versions qui circulent, soulignent que l’actrice est tombée amoureuse du chanteur, mais il n’a pas rendu la pareille de la même manière et même fait remarquer qu’ils sont venus vivre ensemble selon certains moments de la série où «Luismi» attendrait la livraison de sa maison pour la première avec l’actrice.

Sans aucun doute Luis Miguel Il est considéré comme l’un des artistes les plus grands et les plus réussis d’Amérique latine pour son large éventail de styles musicaux, notamment le funk, la pop, les ballades, les boléros, les tangos, le jazz, le big band et le mariachi.

Il est également reconnu comme le seul chanteur latin de sa génération à ne pas avoir croisé le marché anglo-saxon lors de la “Latin Explosion” des années 1990.

Luis Miguel Gallego Basteri a commencé sa carrière musicale au Mexique en 1980 en chantant lors du mariage de la fille du président national mexicain de l’époque.

Tout au long de sa carrière musicale, il a réussi à remporter plus de 120 prix à titre personnel, pour ses chansons et albums, et il est le plus jeune chanteur à recevoir un Grammy, à 14 ans.

Comme si cela ne suffisait pas, il détient également le record du plus grand nombre de représentations consécutives à guichets fermés à l’Auditorium national du Mexique, avec un total de 35 concerts consécutifs, ainsi que le record du plus grand nombre de représentations dans la même salle avec un total de 259. des concerts, quelque chose de vraiment impressionnant.

