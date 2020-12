Avec un micro maillot de bain, Dua Lipa et ses copines vous feront transpirer! | .

Sûrement en entendant le nom de Dua Lipa Immédiatement, certaines de ses chansons viennent à vous, si vous êtes une femme, mais si vous êtes un homme, vous vous souveniez sûrement de ses jambes longues et galbées et de sa taille minuscule, c’était ce qu’il se vantait à côté de ses amis qui portaient des maillots de bain. fait plus d’une sueur.

Dua Lipa avec son petit ami et plusieurs de ses amis passaient quelques jours en vacances, sûrement ces jours-ci ils les méritaient car 2019 avait été une année avec beaucoup de travail pour l’interprète de “Kiss and make up”, entre tournées, concerts , créer du nouveau matériel et d’autres pour elle était déjà juste et nécessaire.

Posséder une immense beauté par l’angle sous lequel vous la voyez Dua Lipa a réussi à lui voler plus de soupirs que d’autres célébrités, d’après ce que l’on peut voir dans ses publications sur les réseaux sociaux, ses fans ne se limitent pas à ses éloges.

Ce qui la caractérise également, c’est qu’elle a réussi à changer de look à plusieurs reprises, la plupart de ses millions d’adeptes conviennent que tout changement apporté à son esthétique semble parfait grâce à son allure et à son élégance, en plus d’être un femme extrêmement coquette et avoir cet air de mystère autour d’elle.

Dua Lipa a commencé cette année avec de nombreux Photographies posant avec d’innombrables maillots de bain qui devenaient de plus en plus petits, beaucoup d’entre eux étaient sûrement enregistrés dans la mémoire numérique de leurs fans.

Il y avait 10 photographies qui apparaissent dans la publication du 5 janvier dernier, Dua Lipa à côté de ses amis et de son petit ami, ils ont montré leurs silhouettes minces et stylisées avec des maillots de bain formidables, dans lesquels ils ont convenu qu’ils étaient tous minuscules.

Quelque chose sur lequel Dua Lipa et les entreprises étaient d’accord, c’était à quel point leurs maillots de bain étaient minuscules, celui de l’interprète de “Briser mon cœur” était bleu ciel, et ils partageaient également une partie de la nourriture qu’ils mangeaient, l’endroit où ils se trouvaient et un beau coucher de soleil digne d’une diva comme elle, cette publication est sur le point d’atteindre un million et demi de like, parmi les commentaires on en trouve plusieurs qui décrivent à quel point ce serait passionnant d’être là et à quel point ils ont tous l’air beaux.

J’aime la dernière photo. Tous en fait, mais plus le dernier », a écrit un internaute.

En plus d’être chanteuse, Dua Lipa est également chanteuse, compositrice, mannequin et créatrice de mode, ce n’est pas pour rien que nous la voyons constamment porter des vêtements avant-gardistes.

À ce jour, elle continue de sortir avec le mannequin Anwar Hadid, frère des mannequins Bella et Gigi Hadid, cette dernière a récemment eu un beau bébé à côté du chanteur Zayn Malik, bien qu’ils n’aient pas montré de photos de la petite fille à coup sûr qu’elle est une beauté.

Depuis le 14 juin 2019, environ, elle sort avec Anwar, ils sont tous les deux les plus beaux et forment un très beau couple ensemble, nous espérons que bientôt ils nous surprendront avec la nouvelle d’un mariage à venir ou qu’ils deviendront parents Ce serait quelque chose des plus excitants pour les millions de fans du couple, seule Dua Lipa compte 56 millions 700 mille followers, quant à son petit ami, il n’en a que 3 millions 800 mille respectivement.

Le couple est très gentil que ce soit dans leurs publications ou en public, plusieurs comptes WhatsApp sont dédiés au couple et ils partagent continuellement des photos des deux très amoureux.

