Avec un seul top, Kim Kardashian pose une question importante à ses followers

Il y a quelques années, en 2017 pour être exact, les experts ont assuré un succès retentissant avec le lancement de “KKW Beauty”, la ligne de maquillage de Kim Kardashian West, et à ce jour nous pouvons confirmer que oui, car depuis lors, il a a réussi à se positionner sur le marché avec des cosmétiques très attractifs, et bien sûr, sa proposition visuelle et la qualité des produits ont généré des millions de dollars.

De même, c’était l’année dernière lorsque la star de “Continuons avec les Kardashians” Elle s’est associée pour la première fois à Mario Dedivanovic, son maquilleur privé, pour créer une collection de rouges à lèvres et de palettes d’ombres à paupières de la plus haute qualité, qui s’est vendue plus rapidement qu’ils ne l’avaient imaginé.

Mais si les fans de la firme se sentent heureux aujourd’hui, c’est parce que leur deuxième collaboration ensemble sera disponible très prochainement, à la fin de ce mois de novembre, cependant, cette fois on ne parlera pas de ça, mais des dernières photos que Kim publié à partir de son profil officiel sur Instagram.

Il s’agit de quelques instantanés où Kardashian West apparaît, se faisant passer pour elle seule qui sait comment le faire, avec la tenue qu’elle a utilisée pour la séance photo promotionnelle de sa nouvelle ligne “Birthday Collection”, c’est vrai, portant sa brassière, son tournesol et son pantalon tr @ n sparencia du même ton, montrant sa petite taille au maximum, soulignant ses courbes m0rtal3s.

La publication réussie avait sa raison d’être, car il s’avère que Kim a trouvé deux images de lui dans sa galerie de photos dont il ne se souvenait pas et a décidé de les publier, en plus, c’est un bon moyen de continuer à promouvoir son produit et de nous divertir.

“Qui a eu la collection d’anniversaire de @ kkwbeauty ??? J’ai trouvé ces photos sur le plateau et j’ai décidé de les utiliser aujourd’hui! Quel est ton rouge à lèvres préféré de cette collection?”, Était le message que la célèbre femme d’affaires a écrit, auquel elle a rapidement répondu , les fans ont rempli la publication de “j’aime”, parvenant à rassembler environ 2 millions de likes jusqu’à présent.

Et clairement, les commentaires ont été notés, car il y avait ceux qui ont commenté leurs tons préférés, tout comme Kim l’a demandé et il y avait des utilisateurs qui se consacraient uniquement à contempler la grande beauté de la mondaine, laissant leur commentaire respectif dans la boîte de ceux-ci.

Bien que, ce que nous ne savons pas, laquelle des deux photos de Kim est notre préférée, car dans les deux elle en ressort très belle et montrant ce regard ludique et coquin qui la caractérise tant.

Dans le premier, on peut la voir regarder la caméra, montrant un sourire subtil mais en même temps coquin, tandis que ses bras couvrent un peu la région de sa poitrine, car sa partie supérieure est petite et ses attributs avant étaient un peu visibles. De plus, sa taille étroite attire l’attention de tous les téléspectateurs.

La deuxième image nous montre une Kim un peu plus coquine et ludique que dans la première, même si, en elle elle n’a pas montré sa taille impressionnante, on la voit d’un peu plus près, cependant, elle ne couvre pas autant cette fois, on ne sait pas Si j’oublie le détail de la taille de son bustier, ou si c’était exprès mais tous les fans lui sont reconnaissants pour la pose de ses bras.

Il convient de noter que le bronzage de Kim semble toujours être parfait, en plus des lumières sur le plateau l’aidant, elle a un teint phénoménal, couplé au maquillage qu’elle utilise, dans des tons neutres et des bronzes, obtenant un aspect naturel, mais mettant en valeur ses traits du visage. .