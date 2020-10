1/4

Karla Camila Cabello Estrabao est son nom complet | AP

Camila Cabello est une partenaire sentimentale de Shawn Mendes | .

Camila Cabello a 23 ans | .

Camila Cabello est toujours adorée par ses followers | .

Le chanteur d’origine cubano-américaine Camila Cabello Il a surpris ses partisans après avoir partagé une vidéo où il dansait sur une chanson latine, ce qui était intéressant, c’était qu’il faisait des mouvements assez suggestifs.

Camila Cabello est devenue un symbole important pour la jeune génération qui suit sa musique et sa musique, elle est un exemple et un modèle, elle a toujours maintenu une image responsable et attentionnée avec les autres, c’est pourquoi elle a elle-même commenté dans l’un des ses publications que les parents de ses partisans admiraient et lui faisaient confiance, car elle n’était généralement pas entourée de controverses comme les autres célébrités.

Bien que cette vidéo soit un peu hors du commun Camila Cabello Elle a l’air vraiment belle, elle porte un costume deux pièces en jaune avec un short blanc et un chemisier, lorsqu’elle fait certains mouvements qui sont très courants en Amérique latine pour danser des chansons tropicales, elle a certainement causé la surprise de ses fans.

Il y a cinq jours cette vidéo a été partagée qui ne dure que quelques secondes, Camila cabello a l’air très drôle et apprécie la chanson, vous savez sûrement bien qu’elle parle assez couramment en espagnol cette chanson me chante en même temps que il danse bien que sa voix soit peu entendue.

Si vous voulez voir la vidéo, cliquez sur le LIEN suivant et regardez la belle chanteuse danser.

salut Un post partagé par camila (@camila_cabello) le 11 septembre 2020 à 14h27 PDT

C’est le mois de l’héritage latin et aussi parce que mes chorégraphies sont aussi ma famille et les meilleures personnes du monde je suis ici pour danser comme un imbécile avec leurs vêtements en dehors honnêtes sinon ce serait bien mieux », a écrit Camila Cabello.

Ses deux chorégraphes ont lancé une ligne de vêtements dont elle-même fait la promotion, les deux pièces qu’elle porte sont en fait assez frappantes Camila Cabello il a l’air extrêmement beau en plus, d’après ce que vous pouvez voir, il est assez confortable.

Camila cabello se caractérise par le fait d’être une chanteuse joyeuse et amicale qui a une belle lumière qui captive non seulement ses followers mais aussi le public qui l’a connue, à travers la télévision, sa musique ou ses réseaux sociaux.

Cette action qu’il a menée a reçu beaucoup de réponses de ses followers, est sur le point d’atteindre 9 millions de vues et compte plus de 30000 commentaires, parmi lesquels de grandes personnalités du médium parmi lesquelles: Luis Fonsi, Eugenio Derbez et Alejandro Sanz qui applaudit ses détails envers ses amis.

La chanson que Camila Cabello danse date des années 90, elle appartient au groupe Azul Azul et s’intitule “La b0mba”.

Récemment Camila Cabello Il est sorti pour briser le silence à cause de certaines rumeurs qui hantent leur relation, en particulier ce qui avait été dit sur leur relation, comme vous vous en souvenez, les deux passaient la quarantaine ensemble et bien que la pandémie causée par le coronavirus soit encore latente, certains citoyens nord-américains l’ont eue la possibilité de mener à bien leurs activités quotidiennes de manière normale à condition de prendre les précautions nécessaires pour éviter la contagion.

La chanteur L’interprète de “Señorita” a clairement indiqué que chacun se concentre sur les projets qu’il avait laissés en suspens avant le début de la pandémie, comme vous vous en souviendrez Shawn Mendes il se concentre sur son prochain album et Camilo elle-même sur le nouveau remake du film “Cendrillon” qui sera ses débuts sur grand écran.

Je ne sais pas quelle leur relation a été rendue publique à la fois par les médias et leurs followers qui étaient au courant de chacune des actualités qui les concernent, car c’est l’une des plus belles fréquentations de la série, d’autant plus que chacun est extrêmement aimé par ses fans.

