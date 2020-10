Avec une grande beauté, Ester Exposito représente fièrement la marque Bvlgari | INSTAGRAM

La belle et célèbre Ester Exposito est l’une des actrices espagnoles les plus recherchées aujourd’hui, un nom s’est tellement élevé que même les marques les plus reconnues ont exigé son beau visage presque parfait pour pouvoir promouvoir leurs marques.

Tel est le cas de Bvlgari, l’entreprise italienne à succès de montres, de bijoux et de produits de luxe, qui depuis le triomphe total d’Ester grâce à sa participation à la série à succès Netflix «Elite», a maintenu l’actrice sous les projecteurs, jusqu’à ce qu’elle devienne la Ambassadeur Bvlgari qui est aujourd’hui.

Et c’est que, comme la même marque reconnue l’a établi, Ester incarne le esprit audacieux, sans excuse et déterminée des femmes Bvlgari, ce même esprit qui caractérise la marque depuis plus de 130 ans.

Des collections exclusives telles que B.zero1, qui combinent l’architecture romaine classique avec un design avant-gardiste, ou Serpenti, l’une des lignes les plus distinctives et féminines, trouvent leur muse parfaite dans Ester, qui peut les utiliser à la fois avec désinvolture et sophistication et avec attitude, briser les règles avec distinction et glamour, comme le fait la maison italienne depuis plus d’un siècle.

Il devient ainsi l’image des collections B.zero 1 et Serpenti, toutes deux se démarquant dans le monde de la joaillerie pour briser les schémas et livrer une vision de la féminité contemporaine sans préjugés.

Et comme la marque a choisi le créateur de divertissement comme ambassadeur, il a déclaré dans un communiqué: «Je suis très heureux de faire partie de la famille Bvlgari. Je me sens très proche de la marque et j’ai toujours été fascinée par la beauté, l’élégance et l’audace de ses créations. Je suis sûr que ce voyage ensemble va être vraiment passionnant », très fier de porter la marque.

De même, on peut voir dans la publication d’Ester, elle-même regardant la caméra, tout en tenant son cou avec ses mains, afin de montrer sa montre de luxe élégante et exclusive avec vanité, ainsi qu’une paire de bagues qui complètent le look simple mais distingué de l’actrice.

Bien qu’il ne soit pas très courant pour Ester de poser de cette façon, ou sous cet angle, cela n’enlève rien à la beauté du célèbre et nous montre seulement une fois de plus que sa beauté est telle que, sous quelque angle qu’elle soit capturée, elle aura l’air phénoménale.

La publication compte déjà près de 4 millions de likes, ainsi qu’une infinité de commentaires dédiés à flatter la beauté incomparable de la blonde espagnole, certains commentent qu’au fil des jours, la beauté d’Ester les surprend encore plus, Il ne manque pas de personnes qui commentent uniquement le mot «beau» ou «parfait».

Et comme il fallait s’y attendre, les célèbres émojis de cœurs multicolores et de visages amoureux ne peuvent pas manquer, ainsi que des paillettes et des feux d’artifice, et nous savons que parfois les mots ne suffisent pas à décrire à quel point la jeune espagnole est belle.

Il est à noter que, pour le lancement de la collection Serpenti, où le protagoniste est notre bien-aimé Exposito, la société a écrit un résumé sur les pièces: «Puissant, mystérieux et inattendu: le serpent est devenu une icône de bijoux depuis la décennie à partir de 1960, évoluant vers d’innombrables performances amusantes. Des premières inspirations colorées aux dernières versions glamour, l’animal spirituel de Bvlgari est devenu le symbole ultime de l’opulence et du charme. “