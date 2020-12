Avec une robe argentée, Livia Brito fait ses adieux à 2020 Beauty! | Instagram

La belle actrice cubaine Livia brito Il a décidé de ravir à nouveau ses millions de fans avec une belle photographie où il peut être apprécié de la tête aux pieds et avec elle, il dit au revoir à une année qui a été vraiment dévastatrice pour de nombreuses personnes à travers le monde.

Il ne fait aucun doute que l’actrice a réussi à émerveiller des millions de personnes à d’innombrables occasions avec sa silhouette impressionnante et sa beauté unique.

Et c’est que même si cette année a été très dure pour elle et a été pleine de scandales, elle n’oublie pas de ravir ses milliers de followers avec sa grande beauté, puisque comme d’habitude je laisse plus d’un utilisateur du réseau social la bouche ouverte.

Une fois encore, Livia Brito a ravi les yeux de ses admirateurs grâce à une photographie récente dans laquelle elle a montré une grande partie de ses courbes.

Sans aucun doute Livia Brito est une icône de la beauté aujourd’hui, et c’est qu’elle en a certainement une très particulière, puisque ses traits sont assez fins, couplés à une belle couleur des yeux, qui peut être hypnotique et sans oublier son grand charisme et incroyable personnalité énergique, c’est pourquoi elle est actuellement considérée comme l’une des plus belles femmes de la série.

La photo dont nous parlons a été partagée hier et on peut l’apprécier en portant un robe extrêmement belle qui met en valeur sa belle silhouette allongée sur le sol qui regorge de décorations en or, noir et argent, ainsi que des ballons selon la fête de fin d’année.

Mon #aLIVIAnados est déjà le dernier dimanche de cette année # 2020. Vous savez ce qu’ils vont faire en # NewYear? Je t’aime, je t’envoie des bisous », écrit Livia Brito dans la publication.

Comme prévu, cette photographie a fait forte impression auprès des internautes et des utilisateurs du célèbre réseau social.

Ses followers se sont vite fait remarquer et jusqu’à présent, il compte plus de 110 likes et d’innombrables commentaires de ses fans qui apprécient pleinement chacune de ses publications sur le réseau social.

Je t’aime pour toujours et pour toujours “,” Magnifique !!!!. Beaucoup de bénédictions pour vous et votre famille. “,” Quelle goddessaaaa “,” Pour commencer l’année du bon pied “,” Amoooo “,” Comme c’est beau wauuuu “,” Lindaaaa “, étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

La charmante Cubaine est l’une des célébrités les plus reconnues de notre pays grâce au fait qu’elle essaie constamment de se rapprocher de ses millions de fans sur les réseaux sociaux, puisque c’est pratiquement quotidiennement qu’elle partage le nouveau contenu de son compte officiel sur Instagram, soit d’elle nouveaux projets de travail, moments entre amis, famille, travail, sessions d’étude, routines d’exercices et vos activités quotidiennes.

Et il ne fait aucun doute que la belle actrice cubaine a réussi à conquérir tout le cœur du public mexicain, qui rien qu’en sachant qu’elle participera à une autre production de divertissement, s’attend à ce qu’elle soit libérée avec impatience, car sans Ils adorent certainement la voir jouer son travail impeccable d’actrice de feuilleton.

Livia brito Pestaña a fait ses débuts au Mexique en 2010 et s’est fait connaître avec son rôle de Fernanda Sandoval sur la telenovela mexicaine Triunfo del amor.

Il a étudié au CEA, et après avoir obtenu son diplôme, il a eu l’opportunité de commencer sa participation à des feuilletons mexicains et c’est en 2010 qu’il a participé à son premier roman, Triunfo del amor, du producteur Salvador Mejía.

Puis en 2012, le producteur Angelli Nesma lui propose de participer à la telenovela Abismo de passion, aux côtés de David Zepeda et Angelique Boyer.

Et la même année, il est apparu sur la couverture du magazine H para Hombres et a participé à la pièce El postero, partageant des crédits avec Erick Elías, Helena Rojo et Ignacio López Tarso entre autres.

