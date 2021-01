Des spoilers MAJEURS à venir pour la finale de la saison 2 de The Mandalorian.

Joe Russo a spécifiquement mentionné la fin sauvage de la deuxième saison de The Mandalorian. Les fans, nouveaux et anciens, étaient ravis de voir l’apparition surprise de Luke Skywalker de Mark Hamill, avec Russo dans le noir à propos de cette tournure juste pour le grand public. Dans sa même interview, il a poursuivi en expliquant à quel point c’était amusant d’être un membre du public, expérience qu’il va répéter avec les futurs versements du MCU sur les petits écrans et les grands écrans. Comme il l’a dit,

J’ai envoyé un texto à (Jon) Favreau après avoir regardé la fin et j’ai dit: “ C’est l’un des meilleurs moments des 10 dernières années en tant que fan pour moi. Je vous remercie.’ Il est donc bon, aussi amusant que cela ait été de travailler dans l’univers Marvel, c’est tout aussi amusant d’être à l’extérieur et d’être aussi excité que tout le monde à propos de ce qui s’en vient.

Heureusement, les frères Russo auront la chance de devenir geek comme le reste d’entre nous lorsque WandaVision arrivera à Disney + cette semaine. L’émission marquera la première série MCU en direct à être lancée sur le service de streaming et devrait être directement liée à de futurs projets de films tels que Doctor Strange dans le multivers de la folie. Cette émission très attendue lancera apparemment également la phase quatre, qui était censée commencer par Black Widow.

Les fans ont hâte de replonger dans le MCU, en particulier après les événements sauvages de Avengers: Fin de partie. Il y a un certain nombre de croisements passionnants à venir, bien que rien n’indique quand un événement à grande échelle comme The Avengers pourrait se produire. Les Russo pourraient-ils être convaincus de revenir? Seul le temps nous le dira. En attendant, Joe Russo et son frère apprécient d’être dans le public.

Black Widow sortira en salles le 7 mai, tandis que WandaVision fera ses débuts sur Disney + le 15 janvier. En attendant, consultez notre liste de versions 2021 pour planifier votre prochaine expérience cinématographique.