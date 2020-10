Au début de l’année, Avenue Beat était sur la bonne voie en tant qu’acteur country prometteur, mais une série de déceptions les a amenés à remettre en question leur direction. Grâce à un succès viral, ils font maintenant les choses à leur manière.

Les membres du trio Sami Bearden, Savana Santos et Sam Backoff ont tous grandi à Quincy, dans l’Illinois, où Santos et Backoff étaient amis depuis l’enfance. Ils ont rencontré Bearden à 14 ans au camp de théâtre musical, et quand ils l’ont invitée pour une soirée pyjama et ont commencé à chanter des harmonies, ils savaient qu’ils étaient sur quelque chose. Avec un nom tiré d’un générateur de noms de groupe en ligne, les trois amis se sont présentés sous le nom d’Avenue Beat, concluant finalement un contrat d’enregistrement avec Big Machine Label Group.

Avenue Beat a sorti un EP en 2019, composé de chansons «anciennes» que ses membres ont écrites peu de temps après avoir terminé leurs études secondaires. En avril, ils ont sorti The Quarantine Covers EP contenant des chansons de plusieurs genres comme “Humble and Kind” de Tim McGraw et TikTok hit de Doja Cat “Say So”, et ils ont depuis sorti plusieurs singles en 2020, dont “je n’aime pas vraiment votre petit ami »et« merci anxiété », deux entrées qui capturent le mélange unique du groupe de mélodies discrètes et accrocheuses et de paroles extrêmement honnêtes.

“C’était vraiment cool d’expérimenter et de voir ce que nous voulons faire parce qu’il y a tellement d’options”, a déclaré Santos. “Donc pour le moment, nous sommes en train d’explorer et d’expérimenter cela, ce qui est amusant.”

Backoff a déclaré que chaque membre du groupe avait ses propres goûts musicaux, allant de Ariana Grande au rock classique, ainsi qu’un héros partagé dans Kacey Musgraves.

“Nous avons tous stan Kacey Musgraves, comme parler de quelqu’un qui n’a pas suivi la voie habituelle et qui n’a suivi aucun format et qui était juste comme, ‘Ouais, me voilà. Voici les chansons que j’écris. Je suis incroyable. . Aime-moi », dit-elle. “Et les gens l’ont fait. Nous sommes vraiment inspirés par elle.”

En plus de l’humour autodestructeur, Avenue Beat et Musgraves partagent leur capacité à être incroyablement introspectifs dans leurs paroles tout en abordant avec habileté les situations qui les entourent.

«Quand nous étions plus jeunes, quand nous avons commencé à écrire, c’était un peu comme:« Devrions-nous dire ceci? Ou devrions-nous, ou est-ce trop personnel? Ou devrions-nous en parler? », Se souvient Bearden. “Et maintenant, nous nous réunissons. C’est comme, ‘Oh attendez, quel était son nom? Mettons-le dans la chanson. Quel est le nom? Quel est son anniversaire. Ouais faisons ça.'”

“La musique pour nous est un peu comme une thérapie”, a noté Santos. “C’est un endroit où nous pouvons parler de choses dont nous ne voudrions pas parler normalement. Et c’est moins bizarre.”

Cette perspective a inspiré le groupe à écrire «F2020», une liste sans issue de tout ce qui a mal tourné cette année, à la fois dans leur vie personnelle et dans le monde. La chanson est devenue une sensation virale, gagnant des mentions de stars comme Bebe Rexha, Maren Morris et Justin Bieber, et a atteint 50 millions de flux mondiaux à ce jour.

“Nous n’y avons vraiment pas pensé du tout”, a admis Backoff. “Nous avons en quelque sorte pensé que nous ne pourrions jamais sortir la chanson avec combien il y a de jurons. Donc nous avons juste mis en place ce premier couplet et refrain que Savana avait freestylé, nous l’avons juste mis sur Tiktok parce que nous ne l’avons pas fait ‘ Je ne pense vraiment pas qu’il y aurait un autre endroit où vivre. Et nous ne nous attendions pas à ce qu’il se passe quoi que ce soit. Comme chaque jour était une surprise quand nous nous disions “Wow”. C’est toujours en train de se produire. Sauvage. Quelle heure. “