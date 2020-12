U

Les régulateurs K ont émis un avertissement selon lequel les personnes qui ont des antécédents de réactions allergiques «significatives» ne devraient pas actuellement recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19 après que deux personnes qui ont reçu le vaccin mardi aient eu des réactions allergiques.

Deux membres du personnel du NHS qui ont reçu le vaccin Pfizer / BioNTech mardi – le premier jour du programme de vaccination de masse – ont souffert d’une réaction allergique, a confirmé le NHS en Angleterre.

Les deux se rétablissent, il est entendu.

Le NHS en Angleterre a déclaré que toutes les fiducies impliquées dans le programme de vaccination avaient été informées.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a donné des conseils de précaution aux fiducies du NHS selon lesquelles toute personne ayant des antécédents de réactions allergiques «importantes» aux médicaments, aux aliments ou aux vaccins ne devrait pas recevoir le vaccin.

Le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS en Angleterre, a déclaré: «Comme c’est courant avec les nouveaux vaccins, la MHRA a conseillé à titre préventif que les personnes ayant des antécédents importants de réactions allergiques ne reçoivent pas cette vaccination après deux personnes ayant des antécédents. des réactions allergiques significatives ont réagi négativement hier. Les deux se rétablissent bien.

Le déploiement du vaccin a commencé mardi

Cela intervient alors que le Dr June Raine, directrice générale de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), qui a approuvé le jab Pfizer / BioNTech, a déclaré que les régulateurs américains cherchaient à conclure prochainement leur examen du vaccin.

“Je crois comprendre que la Food and Drug Administration cherchera cette semaine à conclure leur examen, et l’Agence européenne des médicaments assez peu de temps après”, a-t-elle déclaré au Comité scientifique et technologique des Communes.

Le Dr Raine a ajouté qu’elle n’était pas en mesure de donner une «date ferme» sur la date à laquelle l’examen du vaccin Oxford / AstraZeneca serait terminé.

«Les paquets de données pour le vaccin AstraZeneca / Oxford sont arrivés, nous nous attendons à un autre paquet dans les prochains jours», a-t-elle déclaré aux comités de la science et de la technologie et de la santé et des soins sociaux de Commons.

«Je ne pourrais pas donner aux comités une date précise, car l’examen est clairement un examen très actif.

«Il y aura des questions et des délibérations que nous poursuivrons exactement de la même manière que nous l’avons fait pour Pfizer / BioNTech.

“Donc, pas en mesure de donner une date précise, mais pour assurer les comités que les travaux se poursuivent de manière intensive et avec une grande rigueur scientifique.”