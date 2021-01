Avertissez WhatsApp! Supprimer le compte de ceux qui utilisent une autre application | Pixabay

Il semble que l’application de WhatsApp a alerté les utilisateurs sur la nature des applications tierces qui perturbent le système de messagerie instantanée populaire et a averti ceux qui ont une autre application de supprimer le compte.

Malheureusement, tout n’est pas bonheur dans le monde de ceux qui utilisent les APK pour obtenir un meilleur service, puisque WhatsApp a décidé de supprimer les comptes des utilisateurs qui utilisent WhatsApp Plus, une application alternative qui a gagné des adeptes ces dernières semaines.

L’avertissement a été publié par WhatsApp sur son site Web officiel et nuit à ceux qui ont téléchargé des applications non autorisées telles que WhatsApp Plus et GB WhatsApp.

Si, après la suspension temporaire de votre compte, vous ne commencez pas à utiliser la version officielle de WhatsApp, votre compte pourrait être suspendu définitivement », indique le communiqué.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, WhatsApp a également mis en garde contre la nature des applications tierces qui modifient le système de messagerie populaire.

Les applications non prises en charge, telles que WhatsApp Plus, GB WhatsApp ou celles qui prétendent pouvoir déplacer vos discussions WhatsApp d’un téléphone à un autre, sont des versions modifiées de WhatsApp. Ces applications non officielles sont développées par des tiers et enfreignent nos conditions d’utilisation. WhatsApp n’approuve pas l’utilisation de ces applications tierces car il n’est pas possible de valider leurs pratiques de sécurité », ont-ils déclaré.

Il est à noter que l’ultimatum de WhatsApp a lieu quelques semaines après l’annonce des modifications de ses politiques de confidentialité, qui ont provoqué la fuite de millions d’utilisateurs.

D’autre part, les utilisateurs de l’application de messagerie instantanée reçoivent un message viral qui cache un virus capable de voler des mots de passe et des informations personnelles.

La menace a été découverte par la société de cybersécurité ESET et consiste en ce simple message sur WhatsApp:

Téléchargez cette application et gagnez un téléphone mobile ». Ensuite, un lien apparaît qui mène apparemment au Google Play Store.

Les logiciels malveillants font croire à l’utilisateur WhatsApp vous devez télécharger une application Huawei.

Une fois l’application installée grâce à la tromperie effectuée dans WhatsApp, le malware nécessitera l’activation de l’accès aux notifications et à d’autres options mettant en danger la vie privée des utilisateurs.

Le résultat sera le malware fonctionnant en arrière-plan et apparaissant au-dessus d’autres applications; de cette manière, il enregistre les mots de passe et les coordonnées bancaires.

Enfin, le virus profite du système WhatsApp pour partager le faux message entre les contacts et ainsi répéter l’opération avec une autre victime.

Quelque chose qui s’est également souvent produit ces derniers jours, c’est que les utilisateurs ont voulu supprimer leur compte WhatsApp et voici les étapes:

Entrez dans l’application WhatsApp. Cliquez sur le bouton Menu en haut. Aller aux paramètres’. Une fois là-bas, un autre menu s’ouvrira avec les détails de votre profil et vous devez appuyer sur l’option Compte. En bas, vous verrez l’option “ Supprimer le compte ”

Pour terminer, il vous suffit d’accepter l’avertissement et votre compte sera supprimé, mais il est également important que vous vous rappeliez que l’historique des messages, tous les groupes que vous avez créés et la sauvegarde Google Drive seront supprimés.

Depuis 2014, WhatsApp jouit d’une grande popularité, devenant même la meilleure application de chat et grâce à elle, nous pouvons passer des appels vidéo et des appels à l’étranger gratuitement, communiquer avec nos proches ou coordonner un type d’événement ou de réunion de travail par SMS, en plus à l’envoi de vidéos, de photos. Mais apparemment tout n’a changé que pour une clé dans les conditions et les services.

